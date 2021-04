Un flash mob per dire no al coprifuoco. È l’iniziativa di Fratelli d’Italia, che con i suoi parlamentari ha dato vita, lunedì sera, a una fiaccolata davanti Palazzo Chigi per chiedere lo stop alla misura prorogata dal governo per contrastare la diffusione del Covid. “La nostra è una manifestazione simbolica. Il coprifuoco è una misura irragionevole che devasta la nostra economia e incide sulla libertà dei cittadini – ha spiegato la leader Giorgia Meloni – Non è più tollerabile continuare a limitare la libertà delle persone con atti del governo”. Secondo la deputata, la misura più che contrastare gli assembramenti, “costringe i cittadini a ulteriori assembramenti più che prevenirli”. Il flashmob che voleva essere provocatorio, è scattato mezz’ora prima delle 22, ed è terminato pochi minuti prima dell’ora X, rispettando quindi le regole.