Lavora all’hub vaccinale di Cremona, dove vengono somministrate le dosi anti-Covid, ma è accusato di essere un medico no vax, di fare discorsi sulla pericolosità dei composti di Pfizer, AstraZeneca o Sputnik, facendo riferimento a Satana e all’Apocalisse: questo è scritto negli otto esposti presentati all’Asst locale e riportati dal Corriere della Sera. Il medico sotto accusa, che ora non si trova più tra gli addetti alle vaccinazioni, si chiama Francesco Berti e a metà maggio sarà convocato dall’Ordine per chiarire la sua situazione.

Intanto, parlando a La Provincia di Cremona, Berti ha sostenuto che si tratta di un grosso malinteso: “La gente arriva tesissima, ha paura del vaccino. E io dico: ‘Ma no, allora Radio Vaticana che dice che è il sangue del diavolo? E Pfizer che ha la firma 666?’. Ma io lo dico per sdrammatizzare, per ridere e creare empatia. Io ho dato l’idoneità a tutti, questa è la prova del nove. Chi mi accosta ai no vax e ai complottisti, lo querelo”, ha spiegato il 55enne. Che poi ha raccontato di aver avuto due volte il Covid: “La prima volta il 20 dicembre del 2019, quando ancora non si sapeva nulla”. Poi a ottobre, “secondo me ho preso del freddo, ho sentito dei sintomi strani che mi ricordavano molto quelli avuti, nel giro di un giorno è passato tutto”.

Su Facebook la sua bacheca racconta di altri riferimenti al vaccino e a Satana, come “il 666 non vuole i vostri soldi (solo per intenditori)” oppure “Vakkino russo… il nome Sputnik… tributo al 666 (solo per intenditori)”. Ma anche in questo caso Berti si difende: “Il social network è per ridere e scherzare, la professionalità è un’altra cosa – dice a La Provincia – Su Facebook si scrivono stupidaggini che devono rimanere su Facebook. Non confondiamo il livello professionale con il livello Facebook. Io li tengo ben distinti”.