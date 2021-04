Assembramenti e molte persone senza mascherina. È successo ieri, all’ora (anticipata) dell’aperitivo, in corso Como, a Milano. Centinaia di giovani hanno affollato la via della movida, tanto che a un certo punto è intervenuta la polizia per cercare di evitare assembramenti. Ieri la Lombardia era ancora in zona arancione, da oggi, come molte altre Regioni, passa in giallo.