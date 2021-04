“Se è saltata un’intesa politica? No, è saltata un’intesa istituzionale“, così intervenendo a Buongiorno, su Sky Tg24, Massimiliano Fedriga, il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli, ha risposto ad alcune domande dopo lo scontro tra Regioni e esecutivo su scuola e coprifuoco. “Non stiamo parlando di forze politiche che si confrontano, come Regioni non vogliamo entrare assolutamente nel dibattito tra forze politiche che compongono il Governo”, ha puntualizzato. “Tra istituzioni, è importante rispettare gli accordi che si prendono, perché questi cambi di rotta comportano di conseguenza dei disagi per i cittadini”, ha concluso.

