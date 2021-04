La consegna delle mascherine avveniva in Porsche. La postina, una cittadina cinese nullatenente, però non è stato in grado di dimostrare la legittima provenienza dei dispositivi personali che servono per cercare di proteggersi dal coronavirus. Anche la conformità agli standard di sicurezza non è stata provata da alcun certificato. L’indagine della Guardia di Finanza di Milano ha portato al sequestro di 5 milioni di mascherine e 2 milioni di dispositivi medici conservati in un deposito vicino alla stazione Centrale di Milano gestito dalla donna che che ora dovrà rispondere per frode in commercio e ricettazione.

L’operazione, coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Michela Bordieri, ha portato il Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme gialle Guardia di Finanza a sequestrare i beni. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati anche saturimetri e termometri. La donna nei giorni scorsi non è stata in grado di mostrare la documentazione che comprovava la legittima provenienza della merce, oltre che i certificati di conformità agli standard di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale.