“Evidentemente il sottosegretario Macina Macina non avrà il buon gusto di lasciare con le sue gambe le comode poltrone di Via Arenula, il ministro Cartabia venga in quest’Aula e la licenzi”. È quanto ha chiesto intervenendo alla Camera il deputato della Lega Flavio Di Muro dopo l’intervista rilasciata dalla sottosegretaria alla Giustizia M5s Anna Macina al Corriere della Sera dopo il video in cui Beppe Grillo ha difeso il figlio, Ciro, accusato di stupro.

“Il sottosegretario Macina ha accusato la senatrice Giulia Bongiorno di diffondere una prova processuale – ha incalzato Di Muro – Oltre ad essere goffo e ridicolo, questo intervento è assolutamente inaccettabile. È normale che un esponente di governo in un momento così delicato si dedichi alle teorie complottistiche prendendo una posizione pubblica in un processo ancora in corso? La situazione è grave”. Per questo, ha specificato, “noi chiediamo come Lega un intervento del ministro della Giustizia”.