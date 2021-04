Una donna di 32 anne è stata trovata morta questa mattina in un appartamento al primo piamo di un palazzo in viale Partigiani, ad Aosta. In queste ore il medico legale sta esaminando la salma della vittima, su cui è evidente una una profonda ferita alla gola provocata probabilmente da una coltellata. La procura ha aperto un’indagine per omicidio, condotta dagli investigatori della polizia di Aosta.

La vittima si chiama Elena Serban Radula, di origine romena era residente in provincia di Lucca. Il corpo era in bagno. A scoprire il corpo sono stati i vigili del fuoco intervenuti per aprire la porta dell’abitazione. A richiederne l’intervento erano stati alcuni parenti della donna preoccupati dal fatto che non avevano sue notizie da parecchie ore. Sul posto sono arrivati la squadra mobile e la polizia scientifica della Questura di Aosta, che valutano ogni elemento utile alle indagini.