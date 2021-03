In Italia si registrano oggi 23.832 nuovi casi di coronavirus, frutto di 354.480 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il trend dei contagi giornalieri è leggermente in calo, come dimostra anche il tasso di positività che scende al 6,7%. Il numero dei morti è ancora in aumento: 401 solo oggi. I ricoveri in area medica superano quota 27mila: sono 203 in più rispetto a ieri. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 3.387 (+23): ci sono stati 243 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi di oggi sono quasi 2mila in meno rispetto a venerdì, quando erano risultate positive 25.735 persone, con un tasso di positività intorno al 7%. Rilevante è soprattutto il confronto con sabato scorso: il 13 marzo si contavano 26.062 nuovi casi (oggi sono 2.239 in meno), con un tasso di positività al 6,98%. Sette giorni fa era più alto anche il saldo dei ricoveri (+497) e degli ingressi in terapia intensiva (270), mentre i decessi registrati nelle 24 ore erano inferiori (317). La curva dei morti infatti è l’ultima a salire e purtroppo anche l’ultima a calare. I dati sui contagi mostrano però che la crescita giornaliera dei positivi ha finalmente rallentato. Anche il trend settimanale porta alle stesse conclusioni: i casi registrati da lunedì ad oggi sono 133.224, nei primi sei giorni della scorsa settimana erano 134.619.

La pressione sugli ospedali, seppure non abbia la stessa portata della scorsa settimana, resta ancora elevata: da lunedì ad oggi ci sono 2.543 ricoveri in più in area medica, a cui bisogna sommare 1.622 nuovi ingressi in terapia intensiva. In totale ci sono 27.061 persone in area medica e 3.387 nei reparti di rianimazione: in totale sono più di 30mila pazienti Covid. Ci sono in Italia 565.453 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 8.914. I guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore sono aumentati di 14.598. I casi totali da inizio epidemia sono 3.356.331, i morti salgono invece a 104.642.

Sono 4.810 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, secondo i dati della Protezione civile. I morti sono 78. La seconda Regione per numero di contagi è l’Emilia-Romagna, con 2.560 nuovi casi registrati oggi. Poi sopra quota 2mila restano Campania, Piemonte e Veneto. La Puglia conta 1.983 nuovi positivi, seguita dal Lazio con 1.829 e dalla Toscana con 1.510. Tra le altre Regioni, spiccano Friuli Venezia Giulia e Marche che si avvicinano ancora a quota mille casi in un giorno con rispettivamente 906 e 856 nuovi contagi. La Sardegna, in procinto da passare dalla zona bianca all’area arancione, conta 102 nuovi positivi oggi.