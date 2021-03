Esige spiegazioni da Washington il Cremlino, convinto che Joe Biden non sia interessato a migliorare i rapporti tra Russia e Stati Uniti dopo le sorprendenti esternazioni del presidente americano che, in un’intervista a Abc, ha definito Putin “un assassino”. Come prima reazione Mosca ha richiamato in patria il suo ambasciatore negli Usa Anatoli Antonov per “consultazioni”, e arriverà sabato nella capitale. Per parte sua Putin ha prima apparentemente alleggerito le tensioni dichiarando: “Una risposta a Biden? Gli direi, ‘stia bene. Le auguro buona salute! Lo dico senza ironia, senza scherzare”. Poi l’affondo riferendosi alle accuse che gli sono state rivolte: “Mi ricordo che quando eravamo piccoli quando litigavamo dicevamo: “Chi lo dice sa di esserlo”. E non è un caso, non è solo un modo di dire per bambini, uno scherzo, vi è un significato psicologico molto profondo in questo”, ha aggiunto Putin. “Vediamo sempre in un’altra persona le nostre qualità e pensiamo che essa sia come noi e basandoci su questo diamo la nostra valutazione in generale”, ha continuato il presidente russo, ripreso dalla testata online Meduza.

I suoi commenti si sono poi spostati sul piano della cooperazione tra i due Paesi. Che ci sarà, ha detto, ma alle condizioni di Mosca. “So che gli Stati Uniti, la leadership statunitense, è generalmente incline ad avere certe relazioni con noi, ma sulle questioni che interessano gli stessi Stati Uniti e alle loro condizioni. Pensano che siamo uguali a loro ma siamo diversi. Abbiamo un codice genetico, culturale e morale diverso. Ma sappiamo come difendere i nostri interessi. E lavoreremo con loro, ma nei campi che ci interessano e alle condizioni che riteniamo vantaggiose per noi stessi. E loro dovranno tenerne conto”, ha detto Putin.

Duri anche i commenti che arrivano dalla sua amministrazione, dove la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha messo in chiaro di esigere spiegazioni: “Perché dobbiamo sempre tradurre le loro strane e incomprensibili sciocchezze politiche in un discorso normale?”, ha detto Zakharova al canale televisivo Rossiya 1. “Forse i loro giornalisti, o i nostri giornalisti, cercheranno di convincere i rappresentanti dell’amministrazione statunitense a spiegare cosa significa tutto questo”, ha aggiunto. Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha inoltre precisato che “queste dichiarazioni da parte del presidente degli Stati Uniti sono molto negative. È chiaro che non vuole rimettere in sesto i rapporti con il nostro Paese e procederemo da questo”, ha proseguito ricordando che “non ci sono state dichiarazioni simili a queste nella storia delle relazioni fra la Russia e gli Usa“.

(foto: Biden e Putin nel 2011)