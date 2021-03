In Italia dall’inizio della pandemia ad oggi sono morte più di 100mila persone positive al coronavirus: i 318 decessi registrati lunedì 8 marzo portano infatti il numero complessivo delle vittime a 100.103, quando è passato poco più di un anno dalla morte di Antonio Trevisan, il 78enne di Vò Euganeo prima vittima del virus nel nostro paese. I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore invece sono 13.902, quasi 800 in più rispetto a una settimana fa. I tamponi effettuati (molecolari e antigenici) sono 184.684, con il tasso di positività che resta molto alto al 7,5% (domenica era al 7,7 per cento, così come lunedì scorso). Allo stesso tempo continuano a crescere i ricoveri in area medica e gli ingressi in terapia intensiva: solo nelle ultime 24 ore sono 687 i ricoverati con il Covid, mentre ci sono stati altri 231 pazienti entrati in rianimazione, con il saldo tra ingressi e uscite che segna un +95. Numeri che fanno temere un nuovo aumento dei decessi nelle prossime settimane.

I decessi – I 100mila morti italiani hanno un’età media di 81 anni, quasi tutti avevano più di 50 anni e il 97% era affetto almeno da un’altra patologia oltre al Covid. La maggior parte dei decessi riguardano la seconda ondata, quella cominciata nel mese di ottobre. Da marzo a maggio, infatti, i morti accertati sono stati 34.314, a cui si aggiungono i 1.846 decessi dei mesi estivi quando l’incidenza dei contagi rimase sempre molto bassa. Dall’autunno 2020 ad oggi invece i morti sono stati oltre 60mila: dal primo novembre ad oggi la media settimanale non è mai scesa sotto i 200 decessi al giorno. Ovviamente, sono numeri che considerano solo le morti Covid accertate. Guardando invece all’eccesso di mortalità, Istat e Iss hanno calcolato che solo tra marzo e dicembre 2020 si sono contati 108.178 decessi in più (+21%) rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019.

Il trend del contagio – Ad oggi in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, ci sono 472.533 attualmente positivi, in calo di 329 rispetto alla giornata di ieri. I guariti e i dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 2.508.732, con un incremento di 13.893 nelle ultime 24 ore. I contagi totali invece salgono a 3.081.368. Quel che conta però è l’andamento nelle ultime settimane: rispetto a lunedì scorso il numero di casi cresce solo leggermente (da 13.114 a 13.902), con il rapporto tra positivi e tamponi che resta stabile. Le chiusure dell’ultima settimana hanno rallentato la corsa del virus ma l’inversione del trend è ancora lontana, se si considera che i contagi restano il 46% in più rispetto alla media dell’ultimo mese. Inoltre, se i nuovi casi restano quasi stabili rispetto a una settimana fa, la pressione sugli ospedali continua invece ad aumentare a un ritmo preoccupante: risultano ricoverati con sintomi in reparti Covid 21.831 pazienti (+2.719 rispetto a lunedì scorso). Inoltre, i posti letto occupati da malati Covid in terapia intensiva oggi sono 2.700 (+411 in una settimana).