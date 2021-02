Con la cerimonia d’inaugurazione cominciano ufficialmente i Mondiali di sci di Cortina 2021. Da lunedì inizia lo spettacolo in pista, con in palio le prime tre medaglie. Mancano i tifosi, per via del coronavirus, non le speranze per l’Italia di riuscire a primeggiare. Speranze e sogni che hanno nomi e cognomi. Marta Bassino, regina dello slalom gigante in questa stagione. Federica Brignone, detentrice della Coppa del Mondo. Dominik Paris, l’uomo della velocità che a Garmisch ha ritrovato la vittoria dopo l’infortunio. Mancherà l’altra stella, Sofia Goggia, fermata dalla rottura del piatto tibiale del ginocchio destro.

L’Italia si affida quindi a questi nomi per sperare nella medaglia d’oro. Ma i Mondiali sono anche l’occasione per exploit inattesi: la squadra femminile, in particolare, è molto competitiva in tutte le specialità, escluso lo slalom speciale. Tra i maschi invece solo Christof Innerhofer può aiutare Paris nelle gare veloci, mentre tra i pali stretti si può sperare in una sorpresa. Il più accreditato sarebbe Alex Vinatzer, che però viene da una serie di risultati molto negativi.

Gli atleti azzurri in gara

Sono nove le sciatrici azzurre convocate. Assente la sfortunata Sofia Goggia, questa è la lista: Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Irene Curtoni, Nadia Delago, Lara Della Mea, Francesca Marsaglia, Martina Peterlini, Laura Pirovano.

Sono invece 15 gli azzurri ufficialmente convocati per Cortina d’Ampezzo. Si tratta di Giovanni Borsotti, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Manfred Moelgg, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Florian Schieder, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer.

Dove vedere i Mondiali in tv

Le gare saranno trasmesse in chiaro dalla televisione pubblica su Rai 2 e Raisport Hd (canale 57). Le competizioni saranno visibili anche su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky).

Il calendario delle gare

Lunedì 8 febbraio

Combinata donne (ore 11 e 14.30)

Martedì 9 febbraio

SuperG donne (ore 10.30)

SuperG uomini (ore 13)

Mercoledì 10 febbraio

Combinata uomini (ore 10 e 13.30 )

Sabato 13 febbraio

Discesa donne (ore 11)

Domenica 14 febbraio

Discesa uomini (ore 11)

Martedì 16 febbraio

Parallelo uomini e donne (ore 14)

Mercoledì 17 febbraio

Parallelo a squadre (ore 12.15)

Giovedì 18 febbraio

Slalom gigante donne (ore 10 e 13.30)

Venerdì 19 febbraio

Slalom gigante uomini (ore 10 e 13.30)

Sabato 20 febbraio

Slalom donne (ore 10 e 13.30)

Domenica 21 febbraio

Slalom uomini (ore 10 e 13.30)