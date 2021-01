È stata trovata in Piemonte, la 16enne originaria della provincia di Firenze, di cui la famiglia aveva perso le tracce dal 14 gennaio. Da dieci giorni infatti fa la ragazzina aveva lasciato la casa della madre per scappare con un’amica, conosciuta su Tik Tok e Instagram, e spostarsi in treno per varie città d’Italia, postando video e foto sui social. Oggi, 25 gennaio, la 16enne è stata individuata a Pinerolo, in provincia di Torino, dai carabinieri della compagnia locale, grazie alle indicazioni dei carabinieri di Figline Valdarno, che hanno coordinato le indagini dopo la denuncia della scomparsa, fatta dalla famiglia della giovane.

Prima di lei, nel pomeriggio era rientrata nella sua casa a Pontedera (Pisa) l’amica, una 17enne influencer che conta quasi 60mila follower su Tik Tok e altrettanti su Instagram. Di recente, la stessa 17enne era stata denunciata per aver convinto un ragazzo disabile a spogliarsi in diretta social. Secondo la madre della16enne la figlia sarebbe stata plagiata: “Mia figlia non sarebbe mai fuggita, se quell’amica conosciuta su Tik Tok non l’avesse convinta a scappare. Ho paura che possa fare qualcosa di molto stupido di cui potrebbe non rendersi conto fino in fondo”, aveva detto giorni fa la madre, che si era rivolta anche a Chi l’ha visto? per ritrovare sua figlia. “Non l’ho plagiata”, si difende l’altra ragazzina su Facebook.

Secondo quanto emerso, l’amica avrebbe raccontato ai carabinieri di essersi separata dalla 16enne ieri, a Bologna, senza spiegare né i motivi della fuga da casa, né il perché della separazione tra le due. Nei giorni scorsi, come testimoniato anche da alcuni video pubblicati sul social Tik Tok, le ragazzine erano già state a Bologna, dove probabilmente avrebbero dormito da un amico della 17enne. La 16enne dieci giorni fa si era allontanata da casa senza cellulare e senza documenti, portando con sé soltanto il tablet del fratello, che avrebbe usato in alcune occasioni per connettersi ai social, collegandosi a reti wi-fi. Dal 14 gennaio avrebbe chiamato la famiglia solo una volta, da un numero sconosciuto, parlando col padre, al quale avrebbe detto di non cercarla.