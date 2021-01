I Paesi Bassi si apprestano a imporre, da domani, il coprifuoco tra le strette che saranno annunciate oggi in tutto il Paese per limitare la circolazione del coronavirus, secondo quanto riportano i media locali. Si tratta della prima volta che un provvedimento del genere viene intrapreso dalla Seconda Guerra mondiale. Alcune fonti hanno riferito all’emittente Nos che i ministri stanno discutendo sulla misura che dovrebbe partire dalle 20.30 fino alle 4.30 del mattino. Sul tavolo anche altre restrizioni alle visite domiciliari, nuove limitazioni al numero delle persone dei funerali e un potenziale divieto di volo dalla Gran Bretagna e dal Sudafrica per i timori legati alle varianti del virus.

E in Portogallo 13mila elettori che si trovano in quarantena o nelle residenze per anziani potranno votare alle prossime Presidenziali, in programma per domenica, grazie ai volontari venuti a ritirare la loro scheda elettorale porta a porta. “Dobbiamo combattere la pandemia ma non possiamo sospendere la democrazia”, ha detto il sindaco di Loures, Bernardino Soares. L’operazione, senza precedenti, rappresenta “uno sforzo logistico molto complicato” e “tutto è stato organizzato all’ultimo minuto”.

Intanto a Pechino, dove sono stati isolati i primi casi di variante inglese nel Paese, i cinque quartieri interessati sono stati posti in lockdown. I casi nel distretto di Daxing, dove sorge il nuovo aeroporto internazionale, sono stati “considerati come varianti del nuovo coronavirus scoperto nel Regno Unito”, ha affermato il capo dell’autorità sanitaria di Pechino, Pang Xinghuo. In tutto, la stretta coinvolge 1,7 milioni di persone che si vanno ad aggiungere alle altre già colpite da nuove misure in diverse province cinesi. “I casi rilevati a Daxing hanno lanciato l’allarme che la situazione epidemica è dura e complessa – ha affermato Xu Hejian, portavoce della municipalità, in conferenza stampa – Non possiamo allentare sulla prevenzione dei casi importati e sul rimbalzo domestico”. Pechino ha già esteso a 28 giorni il periodo di restrizioni a chiunque arrivi dall’estero, di cui 14 di quarantena in strutture centralizzate.

Ai residenti di cinque complessi di appartamenti di Daxing sarà impedito di lasciare le proprie abitazioni a partire da oggi, ha riferito il governo locale, mentre agli studenti di tutto il distretto è stato detto di rimanere a casa. Molti luoghi pubblici, inclusi edifici per uffici, hotel, ristoranti, fabbriche e supermercati, sono stati chiusi mentre i residenti di Daxing sono stati sottoposti a test di massa.

Germania – Sono ormai più di 48.000 i decessi a causa della pandemia di coronavirus. I dati dell’Istituto Robert Koch parlano di altri 1.148 morti e 15.974 nuovi casi di Covid-19.