L’Italia è il terzo Paese al mondo con il maggior numero di vittime di Covid-19 in rapporto alla popolazione: sono 112 ogni 100mila abitanti secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, che colloca al vertice di questa classifica il Belgio con 161 decessi seguito dal Perù con 115. In termini statistici, è la Repubblica di San Marino il Paese con il maggior numero di morti in base alla popolazione (162 su 100 mila), che tuttavia per il numero esiguo di abitanti conta in tutto 55 decessi. In termini assoluti invece il nostro Paese è quinto al mondo per numero di morti con oltre 67 mila vittime dall’inizio della pandemia, dopo Usa, Brasile, India e Messico.

Intanto gli Stati Uniti toccano un nuovo record di contagi giornalieri, che sono stati 249.709 nelle ultime 24 ore. 2.814 i decessi riconducibili al coronavirus. Il totale nazionale dei casi sale quindi a 17.459.296, mentre è di 313.588 il numero di chi ha perso la vita dopo aver contratto l’infezione.

Guardando all’India, ha superato i 10 milioni di contagi, con le nuove infezioni scese ai livelli più bassi in tre mesi, e si prepara per una massiccia campagna di vaccinazione contro il Covid-19 nel nuovo anno. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono scesi a 25.152, da un picco di quasi 100mila a metà settembre. L’epidemia ha infettato quasi l’1% degli oltre 1,3 miliardi di abitanti in India. Secondo un esperto di salute del governo, il timore è che i casi tornino ad aumentare nei mesi invernali. L’India ospita alcuni dei più grandi produttori di vaccini al mondo e ci sono cinque candidati vaccini in diverse fasi di sperimentazione nel Paese. L’India mira a vaccinare 250 milioni di persone entro luglio 2021.