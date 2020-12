L’annuncio della Gran Bretagna dell’approvazione da parte della Mhra, l’agenzia regolatrice dei farmaci inglese, del vaccino Pfizer Biontech (Usa/Germania), non solo ha generato l’irritato commento dell’Ema (Agenzia europea del farmaco), ma ha innescato una polemica a colpi di tweet, come segnala Repubblica, tra il ministro per lo Sviluppo economico, Alok Sharma, e l’ambasciatore tedesco a Londra Andrea Michaelis.

Mentre il premier Boris Johnson, che ha vissuto sulla sua pelle Covid, si è limitato a un paio di tweet di giubilo e speranza il cui senso è questo: “È fantastico Mhra ha autorizzato il vaccino Pfizer che inizierà a essere reso disponibile in tutto il Regno Unito dalla prossima. Si tratta della protezione dei vaccini che alla fine ci consentirà di riprenderci le nostre vite e rimettere in moto l’economia”, Sharma ha usato toni a dir poco trionfalistici: “Il Regno Unito è stato il primo paese al mondo a firmare un accordo con Pfizer e saremo i primi a distribuire il vaccino. Grazie a tutti per questa svolta. Negli anni a venire ricorderemo questo momento come il giorno in cui il Regno Unito ha condotto l’umanità contro questa malattia”.

The UK was the first country to sign a deal with Pfizer/BioNTech – now we will be the first to deploy their vaccine

To everyone involved in this breakthrough: thank you

In years to come, we will remember this moment as the day the UK led humanity’s charge against this disease

— Alok Sharma (@AlokSharma_RDG) December 2, 2020