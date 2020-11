La battaglia per le vacanze sugli sci. Il presidente della Regione Liguria e vice presidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti torna a premere per aprire gli impianti e garantire che anche in piena pandemia gli italiani possano godere della settimana bianca. Per il terzo giorno consecutivo il governatore torna sulla questione: “La Svizzera apre domani i suoi Ski Resort”, scrive su Facebook. Poi aggiunge: “Tutti a puntare il dito sull’estate, ma quell’estate ha garantito stipendi certi, mentre ancora non è per niente chiaro quanto abbia alimentato la seconda ondata”. Nei tre mesi estivi – giugno, luglio, agosto – dopo il periodo di lockdown e restrizioni, i morti con il Covid erano stati 2.016. Dal primo settembre ad oggi in Italia sono morte 15.815 persone, solo ieri 853.

Toti, postando dal divano di casa, attacca “una classe dirigente che guadagna migliaia di euro” e “dal salotto di casa decide qual è il lavoro che vale e quale no”. Secondo Toti il modello deve essere la Svizzera, che vuole un Natale sugli sci. “Francia, Austria e Slovenia decideranno nelle prossime ore”, aggiunge il presidente della Liguria. Dimenticando però che ieri la Baviera ha appoggiato la linea italiana, ovvero uno stop europeo che valga per tutto l’arco alpino: “Niente impianti di risalita aperti ovunque o niente vacanze ovunque“, ha dichiarato il presidente Markus Soeder. E ancora più netto è stato il capo dell’Eliseo Emmanuel Macron: “Mi sembra impossibile immaginare un’apertura per le feste. Sarà meglio orientarsi per una riapertura nel corso del mese di gennaio“, ha annunciato in diretta tv. Solo Vienna, al momento, si è detta contraria.

Toti conclude il suo commento su Facebook aggiungendo: “Se la scienza deve guidare, allora guardiamo i numeri dei decessi, dei ricoverati, di coloro che hanno perso la loro attività e che oggi vivono a stento di sussidi. Tutti a puntare il dito sull’estate ma quell’estate ha garantito stipendi certi, mentre ancora non è per niente chiaro quanto abbia alimentato la seconda ondata”. È invece una certezza che proprio le vacanze sugli sci, il “ballare nelle baite” invocato martedì dallo stesso Toti, sia stato un booster della prima ondati di contagi nel Nord Europa: importanti istituzioni scientifiche tedesche come il Robert Koch Institut e il Kieler Weltwirtschaftsinstitut hanno confermato il legame tra la località tirolese di Ischgl e l’accelerazione dell’epidemia in Germania. Non solo, i turisti tornati dalle vacanze sugli sci a Ischgl hanno causato a marzo la metà dei contagiati in Norvegia, un terzo in Danimarca e un sesto in Svezia.

Quanto al ruolo dell’estate, degli spostamenti liberi e dei balli in discoteca, gli esperti smentiscono la versione di Toti. Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, ai microfoni di Rai Radio 1 martedì ha detto: “Se vorremo replicare quanto fatto questa estate nella logica del ‘liberi tutti’, possiamo essere certi che a metà/fine gennaio saremo nel pieno della terza ondata della pandemia”. Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, da giorni va ripetendo come la decelerazione della curva dei contagi debba essere “un invito a essere ancora più stringenti e rigorosi”. Il motivo? “Evitiamo di ripetere gli errori della scorsa estate”. “Siamo in piena polemica su settimane bianche e impianti sciistici. Vogliamo ritrovarci nella stessa situazione della passata estate che ci ha portati dove siamo ora?”, ha detto sempre ieri Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità, intervistato da Il Fatto Quotidiano.