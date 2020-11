“Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze“. Inizia così il ricordo che Lapo Elkann ha pubblicato su Twitter nel giorno della morte di Diego Armando Maradona. L’imprenditore ha postato uno scatto in cui lui e il ‘Pibe de Oro‘ sono abbracciati in occasione di un loro incontro. Chi ironizzava sulla loro comune storia di tossicodipendenza, continua Elkann, non sa che lui era “onorato di stare vicino a Diego, che era un mio vero amico. Mi manchi già, leggenda dal cuore d’oro. Resterai il mio numero uno”. Poi ha concluso con l’hashtag #Eterno10.

Il post di Elkann ha raccolto migliaia di like e commenti positivi e di supporto in poco tempo. “Lapo, ho sempre sentito, intuito, pur non conoscendoti, la tua grande nobiltà d’animo. Sei una bellissima persona”, gli scrive un utente. “Dalle dipendenze si può guarire, la forza d’animo e il cuore non si possono comprare da nessuna parte”, ha commentato un altro follower. “Non dev’essere facile scrivere quello che hai scritto, grazie per aver condiviso”, e ancora: “Un bellissimo messaggio di affetto, che gli arriverà di sicuro”.