Il 30-40% della popolazione tedesca rischia di contrarre il virus. A rendere pubblica la previsione che lancia l’allarme sulla diffusione del coronavirus in Germania è il ministro della Salute, Jens Spahn, parlando alla Bild: “Da noi ci sono oltre 23 milioni di persone al di sopra dei 60 anni”, ha spiegato affermando che la Germania è il secondo Paese “più vecchio” al mondo dopo il Giappone. “Siamo un Paese che vive nel benessere, con le malattie tipiche della civilizzazione come diabete, pressione alta, sovrappeso. Tutti fattori di rischio per il virus, come per tante altre malattie virali del resto. Se restiamo alla definizione data della fascia a rischio, in Germania le persone che ne fanno parte sono una quota fra il 30 e il 40%”.

Il governo dell’Albania ha deciso di tornare in lockdown nel tentativo di arginare la seconda ondata del Covid-19. Il Comitato tecnico degli esperti ha annunciato questa sera che a partire dal prossimo mercoledì scatterà il coprifuoco in tutto il Paese dalle 22 alle 6. Durante questa fascia oraria bar e ristoranti dovranno essere chiusi. Agli enti pubblici la sollecitazione di far lavorare i propri dipendenti da casa.

Le misure restrittive sono diventate inevitabili dopo la forte crescita dei nuovi casi, +53% nell’ultima settimana, con un tasso di positività salito a 24,8% dal 21,2% per cento della precedente settimana.

Intanto nel mondo sono stati superati i 50 milioni di casi, di cui un quinto solo negli Stati Uniti. E l’ultimo volto noto ad aver contratto il virus è il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, come ha reso noto l’ufficio della presidenza di Kiev. “Sfortunatamente, Volodymyr Zelensky è risultato positivo al test per il coronavirus. Il capo di Stato si sente bene e continuerà a portare avanti i suoi impegni da remoto, in autoisolamento”, si legge nella nota diffusa.

Rimanendo in Europa, anche il Portogallo corre ai ripari e oggi è tornato in stato d’emergenza, mentre nelle aree più colpite è stato imposto il coprifuoco. Per almeno due settimane, circa 7 milioni di persone – pari al 70% della popolazione del Paese – devono rimanere a casa nei giorni feriali tra le 23 e le 5 del mattino e dopo le 13 nel fine settimana.

Nuovo record di casi anche in Russia, dove sono 21.798 i casi confermati nelle ultime 24 ore. È il dato più alto dall’inizio della pandemia ed è il quarto giorno consecutivo che i nuovi positivi superano la soglia dei 20mila. I decessi sono stati 256, in calo rispetto ai 286 del giorno prima.