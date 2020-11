Il commissariamento della Sanità calabrese non dà pace al governo. Dopo l’addio di Saverio Cotticelli, che aveva “scoperto” in diretta tv di essere il responsabile del piano operativo Covid (ancora da scrivere), sabato sera il consiglio dei ministri ha nominato al suo posto Giuseppe Zuccatelli. Ex presidente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha avuto anche incarichi da commissario e subcommissario alla sanità in Campania e Abruzzo ed è arrivato in Calabria l’anno scorso per guidare da commissario l’ospedale Pugliese Ciaccio e l’azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro. “E’ persona di grande competenza e capacità operativa“, ha commentato il ministro per il Sud Peppe Provenzano.

Ma in rete gira un video risalente allo scorso maggio – tra gli altri l’ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il senatore calabrese Marco Siclari – in cui il manager originario di Cesena, ritenuto vicino a Leu e al ministro Roberto Speranza, dice che “la mascherina non serve a un cazzo. Sapete cosa serve? La distanza. Per beccarti il virus, se io fossi positivo, tu devi stare con me e baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca, altrimenti non te lo becchi”. E ancora: “Il virus si becca solo se le gocce di saliva ti arrivano per 15/20 minuti addosso”.

In questo momento Zuccatelli è in isolamento: la scorsa settimana ha reso noto di essere risultato positivo al coronavirus, spiegando all’agenzia Agi di “essere assolutamente asintomatico e di stare bene”. Dopo la nomina arrivata ieri sera, sulla base del decreto che ha prorogato il commissariamento della sanità regionale potrà indicare i nomi dei commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere, dare direttive al dipartimento Tutela della Salute della Regione, occuparsi degli appalti sopra la soglia comunitaria e ovviamente redigere il piano Covid. Ogni sei mesi dovrà fare una relazione al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri responsabili.