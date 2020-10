La positività al coronavirus di Donald e Melania Trump stravolge la politica americana e la campagna per le presidenziali in vista del voto del 3 novembre. Su Twitter è trending topic l’hashtag #TrumpHasCovid, mentre si susseguono tweet da osservatori e politici americani che commentano la notizia. “Ci uniamo a milioni i americani che stanno pregando in tutta l’America per la piena e pronta guarigione, Dio benedica il presidente Trump e la nostra straordinaria First Lady“, ha scritto su Twitter Mike Pence inviando, insieme alla moglie Karen, “il nostro affetto e le nostre preghiere” ai “nostri cari amici”. Dall’Europa un commento deciso arriva dal portavoce del governo francese Gabriel Attal che augurando pronta guarigione a Trump – come fanno anche Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il primo ministro dell’India Narendra Modi – sottolinea: “È una dimostrazione che questo virus non risparmia nessuno, compresi i più scettici”.

Durissime invece le parole del repubblicano “dissidente” George Conway, marito della ex collaboratrice del presidente Kellyanne Conway e convinto oppositore di Trump all’interno del Gop (ma non per la nomina di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema). “Ha fallito nel proteggere il Paese. Non è neanche riuscito a proteggere se stesso”, ha scritto su Twitter, postando una serie di screenshot delle dichiarazioni del presidente quando minimizzava la pandemia o dichiarava che la crisi stesse finendo.

Ma la notizia viene commentata da medici ed esperti, come l’epidemiologa Anne Rimoin che, citata da Cnn, parla di diagnosi “molto preoccupante”. Per altri, sempre ripresi dai media americani, Trump è “ad alto rischio” di ricovero e di complicazioni e anche a rischio di vita per il coronavirus, dati l’età (il presidente Usa ha 74 anni) ed il sovrappeso corporeo. Alcuni ricordano i precedenti, come il premier britannico Boris Johnson, ricoverato in ospedale ma guarito senza l’uso del ventilatore, o il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che ha annunciato la sua guarigione, attribuendola all’idrossiclorochina.