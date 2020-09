E' la formula chiave che gli esponenti di entrambe le parti hanno rilanciato immediatamente subito dopo il risultato elettorale: incassata la vittoria, è necessario dare il via alla stagione delle riforme. Crimi: "5 stelle traino e motore della legislatura". Di Maio: "Qualcuno voleva il No per colpire anche il governo, ma è stato un boomerang"

Il Sì al taglio dei parlamentari ha vinto e così anche il Movimento 5 stelle. Ma pure il Partito democratico che, malgrado la titubanza e le spaccature interne, ha deciso di sostenere la riduzione delle poltrone. Le prime reazioni a caldo dei due partiti sono la prova di un asse di governo che, almeno su questo punto, cerca di ricompattarsi. La formula chiave che i leader stanno pronunciando è una sola: “Ora si apre la stagione delle riforme”. Lo hanno detto sia Vito Crimi che Luigi Di Maio, intervenuti (rigorosamente uno dopo l’altro). Ma anche il segretario Pd Nicola Zingaretti, presentandosi davanti ai giornalisti poco dopo: “Si conferma che la linea politica del Pd, governare bene e unire le forze, è l’unica serie linea politica”.

I 5 stelle lo hanno detto: non intendono venir meno al loro patto, ma almeno oggi mentre festeggiano quella che è una vittoria col marchio M5s vogliono tenere l’attenzione su i loro temi e non solo sulla riforma della legge elettorale. A tal proposito è stato molto chiaro Vito Crimi: “Ora proseguiremo con il percorso delle riforme: il prossimo step sarà la legge elettorale“. Ma non solo. Sulle riforme, ha continuato il capo politico, il M5s intende portare avanti anche “la riduzione delle indennità parlamentari” e poi continuare con il “conflitto di interessi: non ci fermeremo, l’informazione è il cuore pulsante di questo Paese e deve essere libera dagli interessi dei privati. Ci siamo e porteremo avanti le nostre battaglie, che sono quelle dei cittadini che ci hanno eletto e ci hanno dato un mandato preciso”.

Il ministro degli Esteri ed ex capo politico M5s Luigi Di Maio ha chiesto che sulla riduzione degli stipendi si mettano d’accordo maggioranza e opposizione: “Visto che c’è convergenza su questo aspetto voglio rivolgere un invito sia al fronte dei sì che al fronte del no: riduciamo anche gli stipendi dei parlamentari”, ha detto. Con il risultato di questa consultazione “il popolo italiano ci incoraggia ad andare avanti anche sul taglio degli stipendi dei parlamentari ma c’è anche il tema dei vitalizi, con il tentativo di alcuni di riprendersi quello che avevamo tagliato. Ma la risposta degli elettori che ha visto picchi dell’80% ci dice che evidentemente il tema” dei costi della politica ” è ancora sentito nel Paese”. Di Maio ha anche parlato del “boomerang del fronte del No”: “Diverse forze, dai valori opposti, si sono riunite sotto i vessili del No con l’unico scopo di colpire il governo e il sottoscritto, per questo abbiamo sentito il dovere di scendere nelle piazze e raccontare i motivi del sì. Qualcuno sperava nella vittoria del no perché in fondo sperava nella nostra sconfitta o in una mia sconfitta. Qualcuno voleva il No per colpire anche il governo, ma è stato un boomerang“.

Il segretario Pd Nicola Zingaretti, nel suo discorso a caldo, non si è solo speso per la vittoria. Ma ha anche rivolto un messaggio al fronte del No, nel quale militano tanti dem: “Il No avrebbe purtroppo bloccato la speranza di cambiare anche le istituzioni ma il Pd farà di tutto per rappresentare anche le preoccupazioni che hanno portato tanti cittadini a votare No. Quelle posizioni le sentiamo nostre, in difesa delle istituzioni democratiche, di una piena rappresentanza territoriale e di genere, della necessità di promuovere una legge elettorale. Il Sì è la garanzia che si apre il cantiere delle riforme, che dovrà andare avanti speditamente”. E sul rapporto col M5s, ha detto: “L’unità non è né un problema né un rischio ma un’opportunità. Lo diciamo dal primo giorno: alleati non avversari”.