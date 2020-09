ELECTION DAY - I dati della prima rilevazione: in Sicilia ha votato il 6%, in Emilia il 14. Record nelle regioni che eleggono anche il governatore come la Val d'Aosta (19%), Liguria (16%), Toscana e Marche (15%). In linea con la media nazionale Puglia e Campania. Le amministrative in 957 comuni: a Venezia alle urne il 16 percento, a Reggio Calabria solo l'8%. Si vota anche nella giornata di lunedì fino alle 15

Dodici punti percentuali alle ore dodici. Sono i primi dati dell’election day: dopo cinque ore dall’apertura dei seggi è andato a votare il 12,27 degli aventi diritto. Un dato che si riferisce al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari e che sul sito del ministero dell’Interno è calcolato su tutti i 7.903 comuni. Trattandosi di referendum confermativo non è necessario raggiungere un quorum per la validità.

Difficile fare paragoni con il passato visto che nel 2016 (per l’ultimo referendum costituzionale che fu bocciato) si votò in un solo giorno e in generale le elezioni su due giorni non avvenivano dalle politiche del 2013. Si potrà votare fino alle 23 di oggi e fino alle 15 di lunedì. Si vota sulla riduzione del numero dei parlamentari, per le suppletive del Senato della Repubblica, per le regionali e le amministrative.

Sette regioni sono chiamate a eleggere il governatore e i consiglieri: sono la Valle d’Aosta, la Liguria, la Toscana, il Veneto, le Marche, la Campania e la Puglia. Coinvolgono 18.471.692 elettori e ovviamente sono quelle che fanno registrare i picchi più alti di affluenza. In Valle d’Aosta ha votato il 18% degli elettori, in Veneto il 16,3%, in Liguria, Toscana e Marche l’affluenza è sul 15%. Più bassa in Puglia (13%) e Campania, poco sopra il 12. In generale la Regione che fino ad ora ha disertato maggiormente le urne è la Sicilia, dove solo il 6,4% degli elettori è andato a votare: la metà rispetto alla media nazionale. Tra le Regioni che a questo giro non eleggono il governatore da segnalare il 14% che in Emilia Romagna ha già votato al referendum. In Lombardia il dato si ferma al 12% mentre nel Lazio al 10.

Le elezioni amministrative, invece, si tengono in 957 comuni. Chiamati alle urne oltre 46 milioni di elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Tra le città capoluogo Bolzano e Trento fanno registrare il 16% di affluenza, stessa media di Venezia, mentre Aosta sfiora il 20%. Invece a Reggio Calabria, altra città chiamata ad eleggere il sindaco, sono andati a votare solo l’8 percento degli aventi diritto.