I ricercatori del Center for Health Economics and Policy Studies della San Diego State University hanno calcolato che l'evento ha provocato un quinto del totale dei contagiati (1,4 milioni) negli Stati Uniti tra il 2 agosto e il 2 settembre

Più di 460mila biker erano arrivati dal 7 al 16 agosto a Sturgis, South Dakota, per il tradizionale motoraduno che si tiene ogni anno dal 1938. Niente mascherine sul volto dei motociclisti, come se il Covid non ci fosse. E niente distanziamento neanche una volta tornati a casa visto che hanno contagiato circa 260mila persone, con costi sanitari pari a oltre 12 miliardi di dollari. È quanto emerge da uno studio elaborato dai ricercatori del Center for Health Economics and Policy Studies della San Diego State University, che hanno collegato alla manifestazione il 20 percento di tutti i casi contati negli Usa tra il 2 agosto e il 2 settembre.

“La diffusione del virus è stata enorme non solo perché hanno partecipato al raduno motociclisti da tutto il paese, ma anche e soprattutto a causa del comportamento adottato dai partecipanti una volta tornati a casa. In alcuni Stati, dove sono in vigore forti misure di contenimento come le mascherine obbligatorie o il divieto a bar e ristoranti di servire all’interno dei locali, i contagi sono stati limitati”, hanno scritto i ricercatori, che hanno definito “sostanziali” i costi economici dell’evento, stimati in 12 miliardi di dollari. Una cifra data dalla media di 46mila dollari necessari per curare un paziente di Covid. Ufficialmente i casi di contagio da Coronavirus tracciabili all’evento di Sturgis sono 260 in undici stati. Un biker sessantenne del Minnesota è morto a causa della malattia ma, a detta dei ricercatori, affiliati al la portata nefasta dell’evento è stata di gran lunga peggiore.

Lo studio, pubblicato da un think tank tedesco e basato su dati anonimi ricavati dai cellulari, è stato criticato come “fiction” dalla governatrice del South Dakota, la trumpiana Kristi Noem: “Fingendo di fare ricerca accademica, gli autori dello studio hanno attaccato persone che hanno esercitato la loro libertà individuale per prendere parte al raduno”. La Noem non aveva voluto cancellare l’evento anche per non perdere l’indotto e introiti fiscali che lo scorso anno sono ammontati a 1,3 milioni di dollari. I ricercatori hanno calcolato che i casi di contagio a catena ricollegabili con la manifestazione sono stati 266.796, un quinto delle 1,4 milioni di persone contagiate negli Usa tra 2 agosto e 2 settembre.