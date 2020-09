Alexei Navalny è uscito dal coma indotto farmacologicamente e staccato dalla ventilazione meccanica. A 18 giorni dal suo avvelenamento, ormai accertato dagli esami tossicologici fatti all’ospedale Charité di Berlino dove è ricoverato dal 22 agosto, il dissidente russo, spiegano i medici tedeschi, è reattivo. Il suo caso ha creato un clima di crescente tensione tra Russia e Germania, che sollecita l’urgenza di un’indagine indipendente per accertare la dinamica dei fatti. La stessa richiesta avanzata peraltro anche da Europa e Stati Uniti. E sul caso è intervenuto oggi anche il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio che ha condannato il crimine ha chiesto alla Russia di “punire i responsabili”.

Tensioni Berlino-Mosca – La Germania intanto sta valutando i prossimi passi da compiere contro Mosca. Sul tavolo c’è il dossier scottante del gasdotto russo-tedesco, il Nord Stream 2, in costruzione sotto il Mar Baltico. La cancelliera Angela Merkel ha cercato fino all’ultimo di tenere le due questioni separate per evitare lo stop a un progetto importante per le aziende tedesche ed europee. Ma, stretta tra l’opposizione interna e la comunità internazionale, oggi ha affermato per bocca del suo portavoce Steffen Seibert, di non escludere nessuna ipotesi. “Mosca non ci costringa a bloccare il Nord Stream“, aveva avvertito il capo della diplomazia tedesca Heiko Maas, chiedendo spiegazioni immediate sul caso al Cremlino e sottolineando che la realizzazione del gasdotto coinvolge più di 100 aziende in 12 Paesi europei, di cui circa la metà in Germania. “Chiunque ne richieda lo stop – ha ammonito il ministro degli Esteri – deve essere consapevole delle conseguenze“.

Prima di qualsiasi decisione, Berlino ha fatto sapere che si consulterà con i partner europei, e ha lanciato un appello affinché Mosca chiarisca la sua posizione. Ma la risposta del Cremlino non cambia. Putin si è chiamato fuori dal caso e non ha ammesso alcuna responsabilità, anzi, ha accusato Berlino di non aver fornito alcuna prova sull’avvelenamento. “I tentativi di associare la Russia a quanto accaduto sono per noi inaccettabili”, ha sottolineato il portavoce del presidente Dmitri Peskov.

L’avvelenamento – I medici tedeschi hanno confermato che Navalny è stato avvelenato con un agente nervino del gruppo Novichok, lo stesso utilizzato contro l’ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia in Inghilterra nel 2018. Una tesi ribadita anche dalla Nato che, al termine di una riunione straordinaria, ha invitato la Russia a cooperare con l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche in un’indagine internazionale imparziale e a fornire all’Opac un rapporto completo del programma Novichok. Accuse respinte prontamente da Mosca. Navalny ha avuto un malore lo scorso 20 agosto su un volo di ritorno a Mosca dalla città siberiana di Tomsk. L’aereo ha allora fatto un atterraggio d’emergenza a Omsk, dove l’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva. Il suo staff ha subito sostenuto che si fosse trattato di avvelenamento. Al termine di un braccio di ferro diplomatico, il politico, noto per le sue inchieste anti-corruzione, è stato trasferito a Berlino. Le condizioni dell’attivista, più volte bersaglio dei sostenitori del Cremlino, e che già in precedenze era finito in ospedale per sospetto avvelenamento, sono migliorate ma, hanno avvertito i medici, “non possono essere escluse conseguenze a lungo termine”.