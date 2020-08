“Donna, di bella presenza, bionda“. Sono questi i primi requisiti che servono per essere assunti come segretaria amministrativa nella sede di Forza Italia a Taranto. È quanto si legge in un post-annuncio pubblicato sulla pagina Facebook della sede del partito berlusconiano nel capoluogo ionico, in viale Virgilio. Per poter avere un posto di lavoro, quindi, bisogna essere una donna di bella presenza, poi è importante avere i capelli biondi. Solo al terzo posto l’ottima conoscenza del pacchetto office, quindi la disponibilità di una automobile (‘automunita’) e la residenza a Taranto. Il post è stato rimosso e dopo un po’ ne è apparso un altro, verosimilmente dell’amministratore della pagina (che però non si firma), dove si spiega che è stato pubblicato un post “con un annuncio di offerta di lavoro discriminatorio e sessista. Vorrei scusarmi – continua – con tutte le persone che hanno letto il post perché non ero al corrente di questa manipolazione del profilo da parte di qualche persona che lavorava al computer”. Si trattava, almeno stando all’annuncio, di un lavoro part time da svolgere nella sede politica, che prevedeva una paga di 10 euro all’ora.

Il Movimento 5 Stelle pugliese stigmatizza il fatto che l’annuncio pubblicato sulla pagina è stato “rimosso solo oggi dal 18 agosto a seguito dei commenti negativi degli utenti. Una vergogna per cui ci aspettiamo le scuse immediate da parte del partito e di tutta la coalizione, in cui lo ricordiamo è candidata anche la presidente della commissione pari opportunità Patrizia Del Giudice. Non basta aver rimosso il post, serve una presa di posizione forte delle candidate di centrodestra e del candidato presidente Raffaele Fitto”, affermano i pentastellati pugliesi.

Il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, e il vice commissario, Dario Damiani. Spiegano che il partito “non c’entra nulla con l’annuncio di lavoro, sessista e di pessimo gusto, che sta girando sui social sulla ricerca di una segretaria a Taranto. Il soggetto che ha pubblicato l’annuncio non ha alcun ruolo nel nostro partito e, dunque, non ha alcun titolo per usare il nome di Forza Italia. Peraltro, anche la sede di lavoro indicata non è una sede di Fi. Verificheremo con i nostri legali la possibilità di agire legalmente anche per il danno di immagine eventualmente procurato”, assicurano.