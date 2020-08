“Sono sgomenta come donna, prima ancora che come Ministra dei Trasporti”. Così Paola De Micheli ha commentato su Facebook la notizia della rielezione di Giulio Ferrara, ex direttore dell’azienda di trasporti Sita condannato in via definitiva per violenza sessuale, come presidente del Consorzio trasporti Basilicata. La vittima degli abusi – risalenti al 2009 – era una sua dipendente, e oggi lavora per una delle aziende che fanno parte del consorzio.

“Apprendo dai giornali che il signor Giulio Ferrara è stato rieletto presidente del Consorzio trasporti Basilicata, pur a seguito di una condanna in via definitiva per violenza sessuale su una dipendente – scrive la ministra su Facebook – Ho messo in atto tutto quanto nelle mie possibilità affinché venga rimosso dall’incarico“. E prosegue allargando il discorso a tutti gli altri casi simili: “Inoltre, intendo proporre una norma con la quale chi ha subito condanne per gli stessi motivi del signor Ferrara non acceda mai più a simili incarichi“.

La colpevolezza di Ferrara era stata confermata da tre sentenze, di primo e secondo grado e della Cassazione. La ricostruzione dell’accaduto si basava sulla testimonianza delle vittima, supportata da alcuni colleghi: Ferrara era stato condannato a 2 anni e 6 mesi, ma, pur cessato il suo ruolo all’interno della Sita, restava però al vertice del Cotrab. Il 20 agosto, con la notizia della rielezione alla presidenza del Consorzio, sono nuovamente esplose le proteste, tra cui una petizione lanciata online e la presa di posizione di alcuni senatori del Movimento 5Stelle, che già con il loro consigliere Lucano, Gianni Leggieri, avevano paventato il rischio di una riconferma al vertice e ora promettono un’interrogazione parlamentare.