Duecento persone riunite per il funerale di un ragazzo morto in un incidente stradale: ma uno di loro è risultato positivo al coronavirus. È accaduto a Poggio Bustone, paese in provincia di Rieti famoso per aver dato i natali a Lucio Battisti. La Asl ha annunciato misure di contenimento per i 200 partecipanti alla funzione: tutti in isolamento e tamponi a tappeto.

“All’esito di apposite interviste svolte con l’interessato – fa sapere una nota della Asl reatina – l’Azienda sanitaria ha individuato i soggetti residenti venuti in contatto con il contagiato, sottoponendoli alla misura dell’isolamento contumaciale”. La funzione funebre si è svolta all’aperto, lo scorso 2 agosto. Una settimana dopo, il 9, il risultato del test ha dimostrato che al funerale c’era anche un positivo. L’Unità di crisi della Regione Lazio ha comunicato in una nota che saranno sottoposti a tampone tutti i 200 partecipanti e che “il Commissario prefettizio, in accordo con la Asl di Rieti ha fatto un’ordinanza per la popolazione per scrinare solo quelli che effettivamente sono venuti a contatto con il positivo”.

Positiva anche una bambina di due anni: lo riporta la stessa nota dell’Unità di Crisi, specificando che “la piccola è legata a contatto della maestra del centro estivo, ma non andava al centro”.