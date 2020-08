Non è bastata ai bianconeri la vittoria per 2 a 1 in casa per passare gli ottavi contro il Lione dopo la vittoria dei francesi all'andata per 1 a 0. Agnelli: "Se prima avevamo un sogno ora abbiamo un obiettivo, Uscire in questo modo ci deve lasciare delusi". Nessun cambio previsto, invece, nel gruppo di dirigenti

Maurizio Sarri è stato esonerato dal ruolo di tecnico della Juventus. Lo ha annunciato lo stesso club in una nota sul proprio sito ufficiale. A pesare sulla valutazione del tecnico la mancata qualificazione in Champions League per i bianconeri, vincitori ieri allo Stadium per 2 a 1, ma sconfitti per 1 a 0 a Lione. Dopo l’eliminazione, il presidente della squadra, Andrea Agnelli aveva valutato il bilancio di questa stagione definendolo “agrodolce“, aggiungendo che nonostante la vittoria del nono campionato di fila, “la Juventus in questo momento ha degli obiettivi che devono essere onorati” e che non possono essere ignorati. Si parla, ovviamente, della massima competizione europea: “Se prima avevamo un sogno – racconta Agnelli – ora abbiamo un obiettivo e questo obiettivo è la Champions League. Uscire in questo modo ci deve lasciare delusi. Abbiamo il miglior giocatore della storia della Champions – ha rimarcato il presidente ai microfoni di Sky Sport – Dobbiamo ripartire con rinnovato entusiasmo senza dare per scontato quello che succede in Italia perché gli scudetti non si vincono per forza d’inerzia”.

Sul gruppo di dirigenti, invece, Agnelli sembra essere più sicuro sulla loro permanenza. “Ho un gruppo dirigente forte e affiatato, me lo tengo stretto” ha infatti dichiarato. “Qualche giorno fa ho fatto i complimenti a Nedved, Paratici e Cherubini per come hanno saputo gestire un anno come questo – ha aggiunto – Ribadisco i complimenti e la stima che ho per questo gruppo dirigente che assieme continuano a perseguire obiettivi che in questo momento devono essere perseguiti dalla Juventus”.

“Non mi aspetto niente, ho un contratto e lo rispetterò” aveva dichiarato ieri, invece, il tecnico dopo l’eliminazione della squadra agli ottavi di finale. Non penso che dirigenti di altissimo livello decidano in base a una partita e credo sappiano fare valutazioni molto più ampie. Non lo so, domande di questo genere mi sembrano offensive nei confronti dei dirigenti. Fossi in loro interverrei”, concludeva, probabilmente non aspettandosi quanto invece sarebbe accaduto.

Le voci che giravano già da ieri per un esonero immediato avevano alimentato le indiscrezioni sul prossimo allenatore dei bianconeri. La rosa dei pretendenti comprende quattro nomi, tra i più quotati: l’ex giocatore juventino Zinedine Zidane (dopo che anche il suo Real Madrid è uscito dalla Champions sconfitto in trasferta dal Manchester City), l’attuale tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, Paulo Sousa del Bordeaux e Mauricio Pochettino, il tecnico argentino che ha portato il Tottenham in vetta alla Champions League l’anno scorso, perdendo per 2 a zero la finale contro il Liverpool. “Ci prenderemo qualche giorno – aveva detto solo ieri il presidente bianconero Andrea Agnelli – e faremo le valutazioni per la prossima stagione. Sul tecnico? Io faccio un discorso di società perché la Juve ha degli obiettivi e devono essere onorati, in Italia e all’estero”.

Tra i nomi più plausibili il primo a circolare è stato quello dell’argentino Mauricio Pochettino. L’unico tra i top manager attualmente liberi, il suo nome era già stato fatto un anno fa per il dopo Allegri, quando venne superato, appunto, da Maurizio Sarri. Ora, però, anche se il tecnico pare abbia dato massima disponibilità, il suo nome non sembra essere il più adatto. A pesare sul tecnico la mancanza di titoli, nonostante la grande scalata di un anno fa ai vertici europei con una squadra lontana dai pronostici. La prima scelta, invece, ricadrebbe su Simone Inzaghi, che però è sotto contratto con la Lazio fino al 2021. L’ex capocannoniere piacentino è molto amato a Torino, ma per il suo acquisto il presidente del club capitolino, Claudio Lotito, è disposto a lottare, visti anche gli ottimi risultati della Lazio nelle ultime stagioni. L’allenatore, comunque, non ha mai nascosto di ambire alla panchina bianconera.

Un altro nome che circola è quello di Paulo Sousa, ancora alle dipendenze del Bordeaux, ma pronto a lasciare a seguito anche della crisi che sta vivendo il club francese. Da giocatore l’ex centrocampista portoghese militò nella Juventus quando questa vinse la sua ultima Champions, nel 1996, battendo ai rigori l’Ajax allo Stadio Olimpico di Roma. Tra sostenitori alla sua candidatura, tra gli altri, ci potrebbe essere anche Cristiano Ronaldo, dato che Sousa fa parte del gruppo di Jorge Mendes, il procuratore del campione portoghese. Secondo alcuni rumors il suo nome potrebbe essere una soluzione ideale per l’anno prossimo, in attesa della scadenza del contratto di tanti tecnici più rinomati come Guardiola, Zidane o lo stesso Inzaghi. Sull’ex Juventus Zinedine Zidane si concentrano i sogni dei tifosi bianconeri. La sua candidatura, però, non ha molto di concreto, a meno che, dopo l’ennesima eliminazione del suo Real Madrid agli ottavi di finale della massima competizione calcistica europea, il presidente del Real Florentino Perez non decida di voler apportare un cambio sulla panchina del club.