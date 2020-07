L’epilogo era nell’aria da giorni, dopo la seconda tornata di amministrative che ha sancito la disfatta per En Marche (Rem), mentre l’onda ecologista ha travolto le città francesi, da Lione e Marsiglia fino a Bordeaux. Il premier francese Edouard Philippe, premiato al ballottaggio che lo ha decretato di nuovo sindaco di Le Havre, ha rassegnato le sue dimissioni al presidente della Repubblica Emmanuel Macron e, qualche ora dopo, Jean Castex è stato designato come suo successore. Come Philippe, anche lui proviene dai Repubblicani e non da Rem. Ex collaboratore di Nicolas Sarkozy, Castex, 55 anni, era stato nominato a inizio aprile responsabile interministeriale incaricato di gestire la fase di uscita dal lockdown (fase 2) nel quadro della lotta al coronavirus. Tra i suoi incarichi elettivi, anche quello di sindaco di Prades.

Lascia quindi l’esecutivo – definitivamente, dopo tre anni – l’uomo che più di ogni altro ha guadagnato consensi ai danni del presidente durante la pandemia, ma la sua uscita di scena è un rischio: con la crisi del Coronavirus, la sua popolarità non è mai stata tanto alta. Ed è fondamentale per il centro-destra, principale base elettorale di Macron. Senza contare che Philippe potrebbe ripresentarsi più avanti, puntando alle presidenziali del 2022 o del 2027.

Appena ieri, a chi gli chiedeva del futuro del primo ministro Macron si era limitato a a sottolineare il "rapporto di fiducia unico", senza indicare se lo confermerà ne rimpasto di governo annunciato all'indomani della sconfitta alle elezioni. Macron ha parlato di "un nuovo percorso" con una "nuova squadra" per cavalcare 'l'onda verde' che ha caratterizzato le municipali, e ha ricordato di avere scelto Philippe "al mio fianco nel 2017 un uomo che non aveva fatto la campagna con me (veniva dai Repubblicani, ndr) e non era della mia formazione politica, ma aveva lo stesso approccio di apertura". E "negli ultimi tre anni siamo riusciti a fare cose senza precedenti", ha aggiunto.

Già lunedì il capo dello stato e Philippe si erano parlati prima dell’intervento di Macron alla Convenzione sul clima, per dare le sue risposte alle raccomandazioni arrivate dai 150 cittadini coinvolti, per sorteggio, alla formulazione della politica francese su questo fronte. L’estromissione di Philippe è il segno del cambiamento annunciato dal presidente, ma non l’unico: dovrebbero lasciare il governo anche vari altri ministeri, tra cui quello del lavoro.