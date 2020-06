“Presidente, quando finisce il distanziamento sociale?“. Così un commerciante si rivolge al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che si è recato a piedi a Palazzo Chigi. “Fino a quando il virus c’è, un’autorità pubblica non potrà mai dire abbracciatevi. Abbiamo liberato le attività ma le regole di precauzione che non ci limitano se non in qualche attenzione. Lei, per esempio, non ha la mascherina, io non so se lei è positivo o asintomatico. Se mi contagia io non faccio più il presidente del Consiglio. Lei è sicuro di sé, ma io non posso esser sicuro di lei”, risponde il presidente del Consiglio.