Al via la seconda stagione di EcoFuturo Tv, la trasmissione che ci parla di ecologia come un’opportunità per tutti, fra innovazione tecnologica e scelte consapevoli. In questo quarto episodio si parla della raccolta differenziata, dei sistemi di compostaggio sulla produzione alternativa di idrogeno. Licia Colò cura una riflessione esattamente su questo argomento, così come il professor Valerio Rossi Albertini, Jacopo Fo, Fabio Roggiolani e Sergio Ferraris. La conduzione da studio è a cura di Michele Dotti, con l’appoggio in conduzione esterna di Elena Pagliai. Le otto puntate – in onda a cadenza settimanale nel circuito delle emittenti tv italiane ed estere di Fox Production & Music, e su il Fatto.it – vanno in onda in parallelo con la pubblicazione della rivista L’Ecofuturo Magazine. Mentre la settima edizione di Ecofuturo Festival quest’anno si terrà a Padova nella Fenice Green Energy Park, dal 14 al 18 luglio 2020.