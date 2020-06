Il quotidiano spagnolo pubblica un articolo in cui cita un presunto documento dell’intelligence Militare di Caracas su un finanziamento in nero approvato da Maduro (allora ministro degli Esteri) per il M5s. A ricevere il denaro "in contanti" sarebbe stato Gianroberto Casaleggio. Il figlio del fondatore smentisce e annuncia denunce: "Fake news uscita più volte, l’ultima nel 2016. Dalle smentite ora passeremo alle querele". Fonti diplomatiche di Caracas: "Dossier falso"

“Nicolas Maduro diede nel 2010 la sua autorizzazione all’invio di una valigia che conteneva 3,5 milioni di euro al Consolato venezuelano a Milano per finanziare in nero il M5s. Questo è quanto emerge in documenti secretati della Direzione Generale dell’Intelligence Militare di Caracas“. Lo sostiene il quotidiano spagnolo Abc in un articolo pubblicato in prima pagina. Nel pezzo si precisa che l’attuale capo dell’esecutivo di Caracas era all’epoca ministro degli Esteri. “Il governo venezuelano – si legge ancora – ha scelto di non rispondere alle domande fatto pervenire da Abc e destinato a Maduro e El Aissami (all’epoca ministro degli Interni e oggi vicepresidente ndr). Possibilità di replica è stata offerta anche all’attuale leader del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, al precedente leader politico Luigi di Maio, al console venezuelano a Milano, Gian Carlo di Martino e allo stesso Grillo. Nessuno di loro ha risposto alle domande di questo quotidiano”, si legge ancora nell’articolo.

La smentita di Casaleggio: “Fake news, querelo” – Davide Casaleggio smentisce: “È tutto totalmente falso. E’ una fake news uscita più volte, l’ultima nel 2016. Dalle smentite ora passeremo alle querele“. Il sito di Repubblica riporta la smentita di fonti diplomatiche di Caracas: “Il documento è un falso“. Smentisce anche il capo politico ad interim Vito Crimi: “Quella dei presunti finanziamenti del Venezuela al Moviemento 5 Stelle è una fake news semplicemente ridicola e fantasiosa. Sulla questione non c’è altro dire, se non che del lontano 2010 ricordo quando ero candidato presidente alle regionali in Lombardia. Anche allora, così come negli anni a seguire, quella che realizziammo fu una campagna elettorale fatta con pochissime risorse e mezzi, frutto di micro donazioni dei cittadini italiani. Per il resto, valuteremo se adire alle vie legali. Certamente non ci lasciamo distrarre da certe sparate o intimidire”. Replica pure Alessandro Di Battista: “L’attacco diffamatorio del quotidiano di destra e monarchico ABC nei confronti del M5S e soprattutto di Gianroberto Casaleggio è vile – dice l’ex parlamentare – Non vi è cosa più oscena che attaccare persone non più in vita, che non possono difendersi. Mi auguro che Davide quereli immediatamente, per difendere l’onorabilità del M5S e del suo grande papà”.

????Esclusiva: Il quotidiano spagnolo ABC ha avuto accesso a documenti classificati come segreti della direzione generale dell’intelligence militare del Venezuela, che dimostrano il finanziamento del Movimento 5 Stelle da parte del regime Chavista. https://t.co/DqKg4M41Uz — ABC Internacional (@abc_mundo) June 15, 2020



Il presunto dossier – Il primo a replicare è stato il figlio del fondatore del M5s perché è proprio il nome di suo padre quello contenuto nel dossier dei servizi di Caracas. Secondo la ricostruzione di Abc è stato il console della sede diplomatica del Venezuela a Milano, Gian Carlo di Martino, ad aver fatto da intermediario fino a che il “destinatario finale, Gianroberto Casaleggio, ha ricevuto il denaro in contanti“. Il documento degli 007 venezuelani fa riferimento a Casaleggio come “promotore di un movimento di sinistra rivoluzionario ed anticapitalista nella Repubblica italiana”. Il quotidiano spagnolo tratteggia Casaleggio come il co-fondatore del Movimento 5 stelle insieme al “comico e attore Beppe Grillo“. Dopo aver ricordato che è “morto nel 2016” lo definisce un “informatico” e “l’ideologo dell’M5s”.” Casaleggio, Grillo e i loro seguaci – continua Abc – costituirono una corrente rivoluzionaria di ispirazione ecologica, antimperialista ed europeista. I suoi leader hanno sempre condannato l’essere inquadrati nella divisione dicotomica della politica tradizionale tra sinistra e destra. Si definiscono una libera associazione di cittadini”. Quindi il giornale iberico ricorda che “dallo scorso settembre, il governo italiano della coalizione è stato guidato da Giuseppe Conte , su proposta dell’M5s. Fino a dieci dei 22 membri del Consiglio dei ministri sono associati all’M5s, incluso il capo degli affari esteri, Luigi Di Maio. Questo è stato il capo politico dell’M5E fino allo scorso gennaio, il mese in cui Vito Crimi è subentrato”.

“Soldi in una valigia diplomatica” – Tornando alla vicenda del finanziamento venezuelano, Abc sostiene che i 3,5 milioni di euro sono stati inviati “in maniera sicura e segreta attraverso valigia diplomatica, come si evince letteralmente dal dossier dell’intelligence militare guidata da Hugo Carvajal, profugo della Giustizia da novembre scorso, dopo che l’Audiencia Nacional ha approvato la sua estradizione negli Stati Uniti”, dove è indagato “per reati di narcotraffico e forniture di armi alla guerriglia colombiana delle Farc”. “La somma destinata a finanziare il M5S – continua Abc – proviene da fondi riservati amministrati dall’allora ministro dell’Interno e oggi vicepresidente responsabile dell’Economia, Tareck el Aissami, secondo il testo ottenuto dal quotidiano”, scrive ancora Abc ricordando che El Aissami era ed è una delle persone più vicine a Maduro.

Destra all’attacco: “Chiarezza” – L’articolo del giornale spagnolo ha subito provocato reazioni negli ambienti politici italiani con il centrodestra che è andato all’attacco dei 5 stelle prima ancora di verificare l’autenticità del dossier. – “Il M5S chiarisca. Su questa brutta faccenda chiederemo un ampliamento delle audizioni in commissione Esteri della Camera dove questa settimana inizierà l’indagine conoscitiva sulle eventuali interferenze estere nel sistema delle relazioni internazionali del nostro Paese”, dicono i deputati della Lega in commissione Esteri Paolo Formentini ed Eugenio Zoffili. Il responsabile Esteri di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza, e il capogruppo in Commissione Esteri alla Camera, Andrea Delmastro, hanno diffuso una nota per definire l’articolo di Abc “un’ombra pesantissima sul Movimento Cinque Stelle, sulle sue inquietanti relazioni internazionali e sulla politica di subalternità totale che, una volta al governo, il M5S ha adottato nei confronti del regime venezuelano”. “Grazie a questo documento segreto pubblicato dallo spagnolo Abc si comprende l’atteggiamento del Governo italiano sul Venezuela e Maduro. Presenterò un’interrogazione urgente a Borrell per sapere chi in Europa e per quanto tempo ha ricevuto finanziamenti illeciti dal regime venezuelano”, scrive invece su twitter Antonio Tajani di Forza Italia.