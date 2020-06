Migliaia di persone si sono radunate a Parigi per denunciare la brutalità e le discriminazioni razziali da parte della polizia dopo le proteste scoppiate in tutto il mondo per la morte dell’afroamericano George Floyd. Le grida erano anche per Adama Traoré, francese maliano che è morto sotto custodia dopo essere stato trattenuto e arrestato dalla polizia nel 2016. Durante la manifestazione alcuni militanti di estrema destra del gruppo Génération Identitaire si sono arrampicati su un edificio per appendere un enorme striscione con scritto “razzismo anti-bianco”. Subito però alcuni si sono arrampicati a loro volta per tentare di rimuoverlo, mentre gli abitanti del palazzo lo strappavano dai loro balconi. La sorella di Traoré, Assa, ha detto alla folla: “Chiediamo tutti la stessa cosa, giustizia equa per tutti“.

In totale sono 26 le persone fermate dalle forze dell’ordine durante la manifestazione. Ad annunciarlo è stata su Twitter la stessa prefettura della capitale francese. La manifestazione si è svolta perlopiù nella calma fatta eccezione per gli scontri scoppiati tra le forze dell’ordine e i manifestanti a margine della piazza della Repubblica, in Rue de Turbigo.