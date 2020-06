Ci sono solo 21 firme in calce al rapporto sulle Iniziative per il Rilancio dell’Italia consegnato lunedì al governo dalla task force guidata dal manager Vittorio Colao. Manca il nome di Mariana Mazzucato, l’economista nominata a febbraio consigliera del premier Giuseppe Conte e teorica della necessità di uno Stato imprenditore che finanzi l’innovazione, le nuove tecnologie e la rivoluzione verde. “E’ perché mi sono dedicata molto più al lavoro sulla mission che abbiamo con una nuova squadra, con dei giovani, e siamo onorati di lavorare vicino al primo ministro“, ha spiegato in audizione alla commissione Politiche Ue della Camera. Leggi Anche Mariana Mazzucato e Gunter Pauli, ecco i nuovi consiglieri di Conte: la paladina dello Stato imprenditore e il teorico dell’economia circolare

La settimana scorsa la docente all’University college of London e direttrice dell’Institute for Innovation and Public Purpose, partecipando all’evento in streaming EY Digital Talk | Italia Riparte, aveva ribadito che “Stato e imprese devono instaurare un rapporto simbiotico, sulla base del quale gli investimenti statali fungano da catalizzatore per le imprese italiane verso i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Lo Stato deve intervenire laddove le imprese non hanno la lungimiranza di investire, altrimenti in Italia non ci sarà mai la Silicon Valley”. All’evento sono intervenuti anche il premier e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Leggi Anche Fase 3, il rapporto di Colao a Conte. “Digitalizzazione, rivoluzione verde e parità di genere per trasformare l’Italia”. Nel piano incentivi ai pagamenti elettronici, fibra ottica ovunque, più nidi pubblici

Prima della sua spiegazione, da più parti si era ipotizzato che non avesse voluto comparire perché nel piano di Colao il ruolo dello Stato resta largamente “residuale, di soccorso e regolazione”, come ha fatto notare il deputato di LeU Stefano Fassina. Si parla per esempio di incentivi alla ricapitalizzazione delle imprese, ma però ipotizzare l’ingresso diretto dello Stato nel capitale se non “in situazioni di emergenza” e con interventi “temporanei e selettivi”. Anche il sostegno all’innovazione, secondo il rapporto, deve passare attraverso incentivi e sgravi alle imprese, non dall’intervento pubblico. Leggi Anche Task force e comitato tecnico-scientifico Protezione civile integrati con 11 donne. Da Sabbadini (Istat) a presidente Wwf Italia Bianchi: chi sono