Non solo un attacco al sistema sanitario, all’economia e al nostro quotidiano, in salute o malattia, il coronavirus, come già accaduto con la criminalità organizzata, colpisce anche altri settori della battaglia contro l’illegalità diffusa. “I segnali che riceviamo mostrano un indebolimento delle misure anti corruzione e quindi un aumento del rischio dell’espansione di questo fenomeno ora e in futuro legato alla crisi generata dal Covid-19 – dice il presidente di Greco, l’organismo per la lotta alla corruzione del Consiglio d’Europa, Marin Mrcela, presentando il rapporto annuale – Appalti fatti senza o con poche regole, chiusura dei portali per la pubblicazione degli atti pubblici che garantiscono la trasparenza, il venir meno del rispetto delle regole sulle lobby e il conflitto d’interessi, sono alcuni dei segnali che mostrano che l’allarme che abbiamo lanciato qualche settimana fa, con la pubblicazione di una guida su come individuare i rischi e intervenire, è reale” spiega Mrcela. “E questo allarme non è rivolto solo agli Stati ma anche alle organizzazioni internazionali” conclude il presidente di Greco, indicando anche che “siccome la crisi ha rivelato lacune nel sistema sanitario, non può essere escluso che l’organo conduca una valutazione dei rischi di corruzione in questo ambito“.

L’Italia “metta fine” alla commistione tra politica e magistratura regolando il fenomeno “delle porte girevoli” che permette ai giudici di passare in politica e poi tornare a indossare la toga, e che consente ai magistrati di detenere contemporaneamente una carica a livello locale chiede il Greco, che nel presentare i risultati del 2019, ricorda di aver raccomandato sin dal gennaio 2017 alle autorità italiane d’intervenire su questo fronte. La riforma, annunciata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dopo l’inchiesta di Perugia che ha travolto alcuni magistrati, va proprio in questa direzione.

“Quando il Greco emette una raccomandazione, lo fa perché ha scoperto una falla nel sistema e gli Stati non dovrebbero aspettare che scoppi uno scandalo per intervenire e risolverla”, afferma Marin Mrcela, presidente dell’organo di Strasburgo, sottolineando che “la messa in atto delle raccomandazioni è strettamente correlata alla volontà politica. La fiducia nelle istituzioni continuerà a diminuire se chi ha responsabilità pubbliche non è esemplare, e questa corrosione della fiducia e del rispetto per le istituzioni erode la democrazia, lo stato di diritto e i diritti umani”.