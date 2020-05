L'attività di gestione e locazione di immobili senza servizi aggiuntivi sono considerate strutture extra ricettive, ma a differenza di case vacanze e bed and breakfast non fanno riferimento a un codice Ateco specifico. E quindi non posso accedere agli aiuti di stato: "Fatturato a picco, potremmo non farcela"

Tra mascherine in spiaggia e lettini da prenotare online, l’estate 2020 sarà segnata dalle norme anti contagio mandate a memoria in questi mesi. Su tutte quella del distanziamento fisico, che potrebbe portare gli italiani a preferire la casa in affitto, dove il rispetto delle regole è sicuramente più facile. Dopo i mesi dell’incertezza, con il crollo delle richieste e migliaia di cancellazioni, i telefoni dei gestori di immobili destinati all’affitto turistico hanno ripreso a squillare, ma gli effetti della crisi si fanno sentire: “Spesso il cliente cerca di negoziare il prezzo, in queste settimane passiamo molto tempo a fare lunghe trattative che non portano a nulla”, racconta Angelo Zazzera di HelloGroup, società che gestisce 100 immobili in Puglia, tra Monopoli, Ostuni e Alberobello. E in tanti chiedono informazioni sul bonus vacanze, previsto dal decreto Rilancio, che però per il settore delle locazioni turistiche si è trasformato in una beffa: “Eravamo stati noi a proporlo durante il tavolo convocato dal Ministero lo scorso 4 marzo, poi abbiamo scoperto di essere gli unici a non poterne beneficiare”, spiega Stefano Bettanin, presidente di Property Managers Italia, associazione del turismo residenziale che rappresenta più di 600 aziende per un totale di oltre 50mila alloggi dislocati in tutta Italia.

L’esclusione deriva da una lacuna normativa: le locazioni turistiche, come attività di gestione e affitto di immobili senza servizi aggiuntivi, sono considerate strutture extra ricettive, ma a differenza di case vacanze e bed and breakfast non fanno riferimento a un codice Ateco specifico, perché non esiste ancora una disciplina nazionale per il settore. “Il governo è stato molto rapido a prenderci in considerazione per farci agire come sostituti d’imposta e pagare tasse maggiorate – continua Bettanin – ma non si è mai preoccupato di prevedere un codice Ateco e identificare in maniera univoca le aziende che operano professionalmente”. Il settore rappresenta il 55% dell’intera offerta dell’ospitalità in Italia e coinvolge, secondo le stime di Property Managers, circa 400mila persone. “Chiediamo al governo di includere nelle misure tutte le società che raccolgono e versano l’imposta di soggiorno, perché ci sono migliaia di posti di lavoro a rischio”. Leggi Anche Bonus vacanze, ecco come funziona l’aiuto alle famiglie. E perché società online e albergatori sono critici: il nodo dell’anticipo

“Le previsioni per il 2020 erano ottime”, ricorda Zazzera di HelloGroup. In febbraio le prenotazioni degli appartamenti gestiti dal gruppo pugliese erano cresciute del 20% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Poi il coronavirus ha bloccato tutto: “Da marzo abbiamo avuto più di 200 cancellazioni, una valanga di rimborsi e richieste di risarcimento”. Il calo drastico ha portato alla cassa integrazione per i 12 dipendenti, ma le ricadute saranno pesanti per tutto il territorio: “Per l’economia della Puglia il turismo è una risorsa fondamentale. Escludendoci dagli aiuti il governo sta ignorando una categoria che muove una filiera articolata di attività, dall’autonoleggio alla ristorazione, dai servizi alle gite organizzate”.

In Toscana il bilancio della pandemia per Apartments Florence, agenzia che gestisce 500 appartamenti nel capoluogo, è di 20 persone in cassa integrazione e fatturato a picco: “Siamo a meno 95%”, spiega il titolare Lorenzo Fagnoni. “Per fortuna abbiamo un’azienda sana e ci siamo potuti permettere di anticipare la cassa integrazione ai nostri collaboratori, ma ora tante persone che ruotano attorno alla nostra attività sono in difficoltà: le tre imprese di pulizie che collaboravano con noi, ad esempio, sono ferme, e una è già fallita”. Dalla Sicilia a lanciare l’allarme è Adolfo Fiorini, proprietario a Cefalù di una struttura che a fine maggio è ancora chiusa: “Sono rimaste solo due prenotazioni, una per agosto e una per settembre. Tutti gli altri ospiti hanno spostato all’anno prossimo il soggiorno già fissato da mesi o cancellato le vacanze”. Così i due appartamenti, dal tutto esaurito, ora rischiano di rimanere vuoti a lungo: “Negli ultimi anni qui il turismo è cresciuto tantissimo, ma ora si è spento l‘interruttore. La Sicilia, quest’anno e probabilmente anche il prossimo, vedrà momenti bui”.