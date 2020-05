Un presidio per protestare contro la gestione dell’emergenza coronavirus davanti alla procura di Bergamo, dove il presidente della Lombardia, Coro, è stato convocato come persona informata sui fatti. Un gruppo di cittadini, con anche alcuni sindacalisti, ha srotolato uno striscione bianco con scritto: “Fontana, Bergamo non dimentica” e un insulto in rosso. La protesta in particolare riguarda la mancata istituzione della zona rossa nella Bergamasca. Con un altro cartello si contestano anche gli industriali lombardi: “Confindustria. No zona rossa in Valseriana. Tranquilli ci ha pensato Fontana”, si legge.

Nel mirino della protesta anche l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, e Stefano Scaglia, presidente della Confindustria di Bergamo. Un manifestante con un megafono sta spiegando i motivi della protesta: “15mila morti in Lombardia, non ci dimenticheremo di questa strage”.

“Penso che anche il governatore abbia responsabilità enormi in questa strage. Penso che si potevano evitare i danni se si faceva la zona rossa. Sappiamo che ci sono state pressioni per non farla e siamo qui per chiedere giustizia”, ha spiegato durante il presidio, Eliana Como della Fiom. “A tutti i livelli – ha proseguito la sindacalista – nessuno si è preso la responsabilità della chiusura. Le imprese sostenevano che non potevano chiudere per due settimane poi abbiamo contato i danni e i morti”.

Video Facebook/Stefano Bucci