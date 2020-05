Sono 789 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati diffusi dalla Protezione civile: in leggero calo rispetto ai 992 registrati ieri e con il trend che scende allo 0,35%. Il totale dei casi sale quindi a 223.885. Il dato più positivo riguarda però il numero dei guariti: sono quasi 5mila (4.917) le persone tornate negative in tutto il Paese, per un totale di 120.205. Un dato giornaliero decisamente superiore a quello di ieri, quando a guarire erano stati in 2.747 . Ancora alto il numero delle vittime, che rimane sopra le 200 nelle ultime 24 ore: sono 242 (ieri erano state 262), per un totale di 31.610.

Calano di più di 4mila unità, oltre il doppio rispetto a ieri (2.017), le persone attualmente malate nel paese. Gli italiani positivi al coronavirus sono 72.070, 4.370 in meno in 24 ore.

Continuano a calare i ricoveri. Tra gli attualmente positivi al coronavirus, 808 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 47 pazienti rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 10.792, 661 in meno rispetto a 24 ore fa. Infine, sono 60.470 quelle attualmente in isolamento domiciliare (-3662 rispetto a ieri).

Sono 68.176 i tamponi per il coronavirus effettuati oggi in Italia, con il totale che tocca quota 2.875.680. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 69,4 tamponi, l’1,4%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media dell’1,6%. Sono, invece, 1.859.110 i casi testati dall’inizio dell’epidemia.

Lombardia, dimezzati i nuovi casi rispetto a ieri: sono 229

Sono 229 in più i casi positivi al coronavirus in Lombardia e 115 i nuovi decessi, con 12.162 tamponi effettuati in 24 ore. È quanto emerge dal bollettino giornaliero, secondo cui i contagiati sono in totale 84.119 e i morti ammontano a 15.411. A livello regionale, i guariti sono 33.817, con un aumento di 3.808 unità. Ancora negativo il saldo per i pazienti in terapia intensiva (-21 in 24 ore e 276 nel complesso) e per i ricoverati (-113, 4.818 in totale).

Drastico calo dei nuovi contagi a Milano rispetto ai giorni scorsi. Secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia, sono 30 le persone che in città hanno contratto il Covid-19, 66 in provincia. Ieri erano stati +169 i positivi, di cui 66 a Milano città, l’altro ieri +105 di cui 63 nel capoluogo.

Le altre Regioni: i malati

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.746 in Lombardia, 11.113 in Piemonte, 6.001 in Emilia-Romagna, 4.439 in Veneto, 3.168 in Toscana, 2.603 in Liguria, 4.088 nel Lazio, 2.795 nelle Marche, 1.736 in Campania, 2.181 in Puglia, 406 nella Provincia autonoma di Trento, 1.760 in Sicilia, 741 in Friuli Venezia Giulia, 1.454 in Abruzzo, 359 nella Provincia autonoma di Bolzano, 90 in Umbria, 461 in Sardegna, 77 in Valle d’Aosta, 505 in Calabria, 227 in Molise e 120 in Basilicata.