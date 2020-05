Rispetto a ieri, in Italia 1.222 malati di coronavirus in meno. Il giorno prima, la diminuzione era stata di 836 unità. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile nel nel bollettino quotidiano: i casi totali di contagio sono 221.216 – considerando gli attualmente positivi, le vittime e i guariti – con un incremento di 1.402 unità nelle ultime 24 ore. Ieri erano state 744, ma nell’aumento odierno sono inclusi anche 419 casi della Lombardia non riferibili alla sola giornata di ieri ma “alle settimane precedenti“. La curva dei contagi quindi cresce dello 0,44%. Nelle ultime 24 ore sono decedute 172 persone, che portano il totale a 30.911. I guariti sono aumentati di 2452 unità rispetto a ieri (quando l’incremento sul giorno precedente era stato di 1401 persone).

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva: 952 pazienti, 47 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 28. Di questi, 322 sono in Lombardia, 19 meno di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 12.865, con un decremento di 674 rispetto a ieri. 67.449 invece i positivi attualmente in isolamento domiciliare (501 in meno di ieri).

I dati complessivi – Sono 81.266 le persone attualmente malate di coronavirus in Italia, 221.216 includendo anche vittime e guariti dall’inizio della pandemia. Il totale dei guariti è di oltre 100mila (precisamente 109.039), mentre le vittime, con le 172 nuove, diventano 30.911. 12865 le persone al momento ricoverate, di cui 952 in terapia intensiva.

La situazione in Lombardia – Sono 614 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, per un totale di 82.904. Ieri erano stati 364. Al conteggio vanno aggiunti 419 casi comunicati oggi, ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio. Sono 136 più di ieri i positivi a Milano (di questi 51 in città). I decessi sono invece 62, per un totale di 15.116. Il dato odierno dei contagi – ha spiegato l’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera nel consueto punto con la stampa – risente del numero record di tamponi effettuati (20.602) ma che è frutto anche di tamponi processati nei giorni precedenti dato che la Regione non è ancora in grado di processarne ogni giorno più di 15-16mila. Nelle rsa della regione è stato sottoposto al tampone il 90% degli ospiti e il 25% è risultato positivo.

La situazione nelle altri regioni d’Italia – Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 30.675 in Lombardia, 13.184 in Piemonte, 6.801 in Emilia-Romagna, 5.190 in Veneto, 3.841 in Toscana, 2.779 in Liguria, 4.273 nel Lazio, 3.208 nelle Marche, 1.877 in Campania, 667 nella Provincia autonoma di Trento, 2.421 in Puglia, 1.911 in Sicilia, 801 in Friuli Venezia Giulia, 1.548 in Abruzzo, 437 nella Provincia autonoma di Bolzano, 109 in Umbria, 506 in Sardegna, 104 in Valle d’Aosta, 568 in Calabria, 140 in Basilicata e 226 in Molise.