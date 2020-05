L'associazione: "È stato una guida sensibile e integerrima per tutti. Non ha mai lesinato in fatiche e sempre pronto al sorriso. Ogni battaglia per il bene e per gli ultimi era anche la sua. Ha amato la Vita fino all’ultimo momento"

“Coordinatore del Comitato Don Diana e anima di tutte le iniziative anticamorra tenutesi a Casal di Principe e in tutto il Casertano negli ultimi anni, ideatore e organizzatore delle rete associativa che nel Casertano garantisce il riutilizzo produttivo dei beni confiscati”. È morto, in seguito a una lunga e grave malattia, Valerio Taglione, 51 anni, per cui esprimo cordoglio il presidente dell’Antimafia, Nicola Morra, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il presidente della Camera, Roberto Fico.

In un post su Facebook il comitato ricorda Taglione come “scout come don Peppe Diana, da cui aveva ereditato l’amore per il rapporto con i ragazzi, per il confronto schietto, sincero e costruttivo su temi fondamentali per le future generazioni e per il territorio come la legalità, declinata in tutte le forme, ma che prima di tutto significava il rispetto della dignità umana e delle regole di convivenza civile, quindi il rispetto dell’ambiente tanto maltrattato dalla camorra; la sua era una voce costante e rigida sui principi imprescindibili e basilari, a favore delle vittime della criminalità spesso dimenticate dallo Stato, degli ultimi come gli immigrati, ma che si rivolgeva in modo autorevole e severo anche agli amministratori pubblici. Per Valerio è cominciato un nuovo e più lungo viaggio. È stato una guida sensibile e integerrima per tutti. Non ha mai lesinato in fatiche e sempre pronto al sorriso. Ogni battaglia per il bene e per gli ultimi era anche la sua. Ha amato la Vita fino all’ultimo momento. Ci lascia grandi insegnamenti ed è stato un privilegio per noi tutti camminargli accanto. Ciao Valerio..”.

“Apprendo con profondo dispiacere della scomparsa di Valerio Taglione. Non dimenticheremo il suo impegno tenace per la legalità e per il riscatto delle sue terre, così come il lavoro che portava avanti con i giovani. Ai suoi cari, alla sua comunità va la vicinanza mia e della Camera dei deputati” dice il presidente Fico.

“Esprimo il mio commosso cordoglio per la morte di Valerio Taglione. Un eroe civile che ha costruito speranza e memoria dove era più difficile. Una vita improntata alla lotta alla camorra praticata quotidianamente, una vita spesa per i giovani e l’educazione alla legalità e ai valori sociali” dice il presidente della Commissione parlamentare Antimafia. “Ci ha lasciati un uomo che è stato, ogni giorno, esempio di impegno civile e di lotta, tenace e indomita, per la legalità e un mondo più giusto. Sono profondamente addolorato per la perdita del caro Valerio Taglione e mi unisco ad Alessandra, alla sua famiglia e a tutta la comunità delle terre di don Peppe Diana. Valerio ha amato la nostra terra e l’ha difesa con una straordinaria dedizione nel nome di don Peppe. Ognuno di noi gli deve qualcosa: il Paese gli è riconoscente e oggi abbiamo tutti il dovere di dare un senso a questo dolore continuando a lottare anche nel suo nome” le parole del ministro Costa.

