Le regolarizzazioni sono uno dei nodi al centro della trattativa nella maggioranza. Italia Viva e M5s su posizioni opposte. La ministra renziana: "Non sono qui per fare tappezzeria, puntiamo a concedere un permesso di soggiorno temporaneo per sei mesi". Il capo politico Cinquestelle: "Emersione del lavoro nero e lotta al caporalato sono nostri cavalli di battaglia, ma no a sanatoria modello Maroni". La titolare del Viminale Lamorgese prova a fare sintersi: "La misura riguarda anche tanti italiani oltre che gli stranieri. Spero si riesca ad arrivare a un testo definito"

La maggioranza ancora divisa sulla regolarizzazione dei migranti e dei lavoratori in nero, uno dei nodi al centro della trattativa sull’atteso decreto maggio. Alla fine lo scontro tra le posizioni di Italia Viva e del Movimento 5 stelle è arrivato a palesarsi. Da una parte la ministra renziana Teresa Bellanova (Iv), titolare delle Politiche Agricole, spinge per inserire nel testo una norma per “concedere un permesso di soggiorno temporaneo per sei mesi” ai braccianti stranieri, manodopera fondamentale in particolare per la raccolta nei campi. “Non è una battaglia strumentale per il consenso. Queste persone non votano. Se non passa, sarà un motivo di riflessione sulla mia permanenza al Governo. Non sono qui per fare tappezzeria“, è l’ultimatum di Bellanova, intervistata su Radio anch’io. Ma intanto il capo politico dei Cinquestelle, Vito Crimi, ospite di 24 Mattino su Radio 24 ha ribadito la linea del partito: “Massima disponibilità all’emersione del lavoro nero, ma non accetto che vengano dati permessi di soggiorno temporaneo” o “una sanatoria modello Maroni“. Da qui la proposta di far lavorare “chi percepisce misure di sostegno, come reddito di cittadinanza e Naspi”.

Popo prima dello scontro Iv-M5s, ma ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, sempre su Radio anch’io, aveva provato a trovare una sintesi. Sulla regolarizzazione dei lavoratori in nero c’è “una condivisione di fondo. Ieri abbiamo avuto degli incontri. Riguarderà anche tanti italiani oltre che gli stranieri“. Il confronto alla ricerca di una quadra proseguirà anche oggi, dopo gli incontri di ieri tra le stesse Lamorgese e Bellanova, con gli altri ministri competenti, Giuseppe Provenzano (Pd) e Nunzia Catalfo (M5s). La titolare del Viminale ha provato a rilanciare un’ipotesi di regolarizzazione che non coinvolga solo i braccianti agricoli (e non sia limitata agli stranieri) per trovare una soluzione che possa mettere d’accordo tutti.

Ma poco dopo Bellanova, sempre ai microfoni di Radio Anch’io, ha rilanciato con le sue posizioni: “Puntiamo a concedere un permesso di soggiorno temporaneo per sei mesi, rinnovabile per altri sei, per le aziende e le famiglie che vogliono regolarizzare. Ci sarà anche un contributo per lo Stato, anche se non bisogna esagerare: si tratta di persone sfruttate per 3 euro l’ora facendo concorrenza sleale alle imprese che rispettano le regole”.

“Tra le persone – ha spiegato Bellanova – c’è diffidenza perché per anni si è fatta passare l’idea che i diversi sono i nemici e che gli immigrati vengono qui a toglierci il lavoro. Sono invece fondamentali per portare avanti alcune attività, non solo in agricoltura”. La ministra di Italia Viva non si è espressa sulle stime che parlano di 600mila persone interessate da un provvedimento di emersione dal lavoro nero. “Non sono in grado di dirlo, si tratta di chi può avere un contratto. Partiamo dai lavoratori nei campi, altrimenti qualcuno si dovrà assumere la responsabilità di far marcire i prodotti nei campi, e dalle badanti”, ha osservato.

“Emersione del lavoro nero e lotta al caporalato sono sempre stati i nostri cavalli di battaglia e continueremo a fare tutto ciò che serve ed è utile in questo senso, che siano italiani o stranieri: il tema non è la regolarizzazione degli immigrati irregolari ma l’emersione del lavoro nero“, ha commentato su Radio 24 il capo politico M5s Crimi. “Se su quello vogliamo lavorare, e una parte dei testi che ho letto vanno in quella direzione, ok. Ma se come ho potuto leggere c’è anche una parte di testo di intenzioni di fare una sanatoria modello Maroni, noi non ci stiamo”, ha ribadito Crimi.

“Se i datori di lavoro, tra aziende agricole, agroalimentare, zootecnia, hanno bisogno di lavoratori devono proporre contratti di lavoro“, ha aggiunto il capo politico M5s. “Una delle norme che abbiamo proposto e dovrebbe entrare nel decreto maggio è quella di consentire anche a chi percepisce misure di sostegno al reddito, come reddito di cittadinanza e Naspi, di andare a svolgere questi lavori senza perdere il diritto al sostegno”. Cioè, ha spiegato ancora Crimi a Radio 24, quel lavoro “non andrà a computare i redditi che fanno perdere le forme di sostegno. Su questo c’è un accordo di fondo“.

Per Lamorgese, in ogni caso, “c’è la necessità di far emergere questi lavoratori (in nero, ndr) non solo per garantire i diritti delle persone, ma anche per esigenze di sicurezza sanitaria che in questo momento sono necessarie. Stiamo lavorando e spero che nelle prossime ore si riesca ad arrivare a un testo definito“, ha spiegato a Radio anch’io. Pd, Iv e Leu spingono per inserire la misura nel ‘decreto maggio’, ma manca l’ok del M5s. Ieri il ministro per il Sud Provenzano ha ricordato che “c’è un tema in agricoltura, che è un’emergenza da risolvere non più procrastinabile: dai campi arrivano i cibi che consumiamo sulle nostre tavole, dobbiamo ora portare anche nei campi quei diritti negati a chi ci lavora”. Per Provenzano la misura dovrebbe riguardare anche colf e badanti, nonché i lavoratori italiani in nero. Catalfo vuole invece ‘paletti’ che restringano la platea dei possibili beneficiari.