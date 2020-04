“È un dato di fatto che il Paese ha bisogno di riprendere sperando che quello che abbiamo imparato su questo virus e malattia, sia sufficiente per poterlo rifare senza trovare grandissimi problemi. Ma c’è differenza tra quello che abbiamo imparato e quello che dimostreremo di essere capaci di applicare”, così a Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove, l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli. L’esperto spiega anche le recenti scoperte sui collegamenti tra la sindrome di Kawasaki e il Covid-19, sottolineando che “proprio gratis l’infezione non è neanche per i bambini”. E alla domanda sul perché oggi venga ancora detto a chi vive con un positivo che può uscire dopo 14 giorni senza sintomi sottolinea: “Uno dei problemi ovvi da affrontare sono le indicazioni (date ai cittadini ndr.). Come si fa allo stato attuale a dire a una persona di uscire dopo 14 giorni di isolamento quando sta a contatto con un positivo? – spiega – Il protocollo non è più attuale. Questa è diventata una soluzione non più di garanzia. Abbiamo valutato oggi i risultati di un questionario e almeno il 6% delle persone tampone-positive che non sono state ricoverate in ospedale, è completamente asintomatico. Quindi abbiamo grandissimo bisogno di test”.

SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.