Milano, come le altre città italiane, si dovrà organizzare per la ripartenza e in questa fase il tema più “delicato” sarà quello della mobilità. Il sindaco Giuseppe Sala lo ha ribadito nel video postato sulle sue pagine social, nel quale ha fatto un esempio di come cambierà il trasporto pubblico nel capoluogo lombardo. “Alla stazione della metropolitana di Cadorna in condizioni normali noi facevamo entrare 6mila persone all’ora al mattino, con le misure che oggi ci indicano ne faremo entrare probabilmente 1500, cioè il 25% – ha detto – e tra l’altro potremo farne entrare, per poi disporre bene gli utenti sulle banchine, 75 alla volta. Non se ne esce, se non si trovano altre formule – ha concluso Sala – quindi anche l’idea di parlare di piste ciclabili non è una scelta ideologica, ma è una scelta di visione e anche di necessità”.

