Il presidente Usa: "a mesi non lascio la Casa Bianca e ho salvato molte vite umane". In Europa la Francia - dove sono stati superati i 20mila morti - ha sospeso tutti i collegamenti aerei fuori dalla zona Schengen, la Germania ha cancellato l'Oktoberfest

Non si arresta l’espansione di Sars Cov 2 negli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 1.433 persone secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. I decessi da quando è esplosa l’epidemia sono oltre 42mila nel Paese. I contagi sono oltre 784mila. Le vittime nel mondo hanno superato la soglia dei 170mila a fronte di quasi 2,5 milioni di contagi, per la precisione 2.475.841. Il Paese che registra il maggior numero di vittime dopo gli Usa sono l’Italia, con 24.114 morti, e la Spagna, con 20.852.

La Cina registra 11 nuovi casi di infezione da coronavirus, di cui 4 importati e 7 domestici, individuati nelle province di Heilongjiang (6) e Guangdong (1). Secondo i dati aggiornati all’intera giornata di lunedì, la Commissione sanitaria nazionale ha riferito che non ci sono stati nuovi decessi, stimando in 1.587 i contagi di ritorno, di cui 776 risolti con la guarigione e 811 sotto trattamento medico (44 i casi gravi). Nel complesso, le infezioni sono salite a 82.758, di cui 1.003 in cura, mentre 77.123 sono i pazienti guariti. I decessi restano fermi a 4.632. I nuovi asintomatici individuati sono 37, per totali 992, tutti sotto osservazione medica.

Trump e la sospensione dell’immigrazione – Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato su Twitter che firmerà un decreto per sospendere temporaneamente l’immigrazione negli Stati Uniti. La decisione, spiega il presidente americano, è motivata “dall’attacco del nemico invisibile” del coronavirus. “Dobbiamo proteggere i posti di lavoro del nostro grande Paese”. Intanto l’inquilino della Casa Bianca, in un primo momento negazionista rispetto alla gravità della situazione poi recalcitrante rispetto ai suggerimenti dei consiglieri scientifici e in particolare del professor Anthony Fauci, ha invocato la rinascita dell’America lodando i governatori che stanno decidendo di riaprire i loro stati allentando o revocando del tutto le restrizioni.

Il presidente americano difende poi la sua strategia contro la pandemia: “Da mesi non lascio la Casa Bianca e ho salvato molte vite umane”, ha affermato riferendosi alla decisione di bloccare subito i voli dalla Cina, anche se in realtà alcuni collegamenti sono tutt’oggi operativi e il divieto non vale per i cittadini Usa, i residenti e le loro famiglie. Contro il presidente si scaglia il candidato democratico alle prossime presidenziali: “Donald Trump ha fallito nell’agire rapidamente contro la pandemia e questo sta costando enormemente all’America” dice l’ex vicepresidente Joe Biden secondo cui per il tycoon “è finito il tempo delle scuse. È chiaro che il presidente non ha alcun interesse a risolvere il problema e a salvare le vite umane, con gli Usa che sono i primi nel mondo per decessi e casi di contagio e che contano già 22 milioni di americani che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione”.

Francia stop a collegamenti Schengen – In Europa la Francia – dove sono stati superati i 20mila morti – ha sospeso tutti i collegamenti aerei fuori dalla zona Schengen come ha annunciato il ministro dei Trasporti Elisabeth Borne. “Non ci sono più voli internazionali fuori dalla zona Schengen – ha detto all’emittente radiofonica Rtl – La priorità non è quella di spostarsi sulle lunghe distanze”. In Germania invece è stato cancellato l’Oktoberfest: “Abbiamo deciso che quest’anno non si terrà” ha annunciato il presidente della Baviera Markus Soeder. “Fa male, dispiace molto, ma quest’anno non è un anno normale. Sarebbe irresponsabile” tenere una festa popolare del genere.

Bulgaria – Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 51 nuovi contagi da coronavirus (22 nella capitale Sofia, 16 i ricoverati in ospedale), con il totale che sale a 966, pari a un aumento del 5,6% rispetto al giorno precedente. La capitale Sofia continua ad essere il principale focolaio del morbo in Bulgaria, con 556 contagi, 144 i ricoverati in ospedale dei quali 22 dei quali in terapia intensiva. Nel Paese si sono avuti due nuovi decessi, il numero delle vittime sale a 45. Si registrano quattro nuovi casi di contagiati fra il personale medico, il totale sale a 80.

Serbia – I militari di guardia a due centri di accoglienza migranti hanno sparato colpi di avvertimento in aria per impedire ad alcuni ospiti di allontanarsi dalle strutture dove, a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus, sono obbligati ad osservare il regime di quarantena completa 24 ore su 24.

Israele – I casi positivi in Israele sono saliti oggi a 13.883, mentre i decessi hanno raggiunto la cifra di 181. Lo ha reso noto il ministero della sanità. I malati gravi sono 142 (5 per cento in meno rispetto a ieri), e 113 di essi sono in rianimazione. Le guarigioni sono adesso salite a 4.353. Anche oggi, come negli ultimi giorni, il numero dei nuovi contagi è stato inferiore a quello delle guarigioni. Ieri tra Netanyahu e Gantz è stata raggiunta un’intesa per un governo di emergenza nazionale.

Brasile – Piccolo giallo sul numero delle vittime. Il ministero della Salute ha prima annunciato che i morti erano 383, salvo poi rettificare a 113. Col nuovo bilancio, le vittime totali salgono a 2.575. Superano quota 40 mila invece i contagi, assestandosi a 40.581, con un aumento del 5 per cento rispetto a ieri. Il tasso di mortalità è del 6,3 per cento. Lo stato di San Paolo si conferma il più colpito dall’epidemia con 1.037 morti e 14.580 contagi.

Hong Kong – Saranno prorogate di altri 14 giorni le misure di distanziamento sociale che, secondo un primo provvedimento, sono in scadenza alla mezzanotte di oggi. Lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam, nel corso di una conferenza stampa, spiegando che allo stato attuale non è ancora possibile allentare le misure adottate in quanto c’è il rischio di mettere a rischio gli sforzi compiuti fino ad ora per contenere la diffusione del Covid-19. Le misure di distanziamento sociale imposte a Hong Kong prevedono limitazioni negli assembramenti e per i servizi di catering, la chiusura di diversi luoghi di intrattenimento e dei bar. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi di cororonavirus a Hong Kong. Si tratta della prima volta in più di 45 giorni. Il numero delle persone contagiate restano quindi 1.025.

Libia – Sono stati necessari 16 autobus della compagnia di trasporto regionale del governatorato di Medenine per riportare a casa i circa 700 tunisini rientrati ieri in patria a piedi, forzando di fatto il valico terrestre con la Libia di Ras Jedir, dove erano rimasti bloccati per diversi giorni in condizioni difficili a causa della chiusura delle frontiere da parte dei due Paesi per il coronavirus.

I tunisini rientrati sono allora stati divisi in gruppi in base ai loro governatorati di appartenenza e sottoposti a controllo di polizia e doganale, in attesa del loro trasferimento verso le rispettive regioni di residenza.

Oman – Confermato il decesso di un’altra persona che si era ammalata nel Paese a causa della pandemia di coronavirus. Il ministero della Sanità ha reso noto che si tratta di un 53enne e che il bilancio delle vittime sale così a otto. Nel Paese si registrano 1.508 casi di Covid-19 dopo i 98 diagnosticati nelle ultime ore. Sono invece 238 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l’infezione.