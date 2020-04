Per la prima volta dall’inizio della pandemia di coronavirus, in Italia cala il numero delle persone attualmente malate. Secondo i dati comunicati dalla Protezione civile nel corso della conferenza stampa del lunedì, sono 108.237 le persone che al momento risultano positive, contro le 108.257 di domenica: 20 in meno nell’arco di 24 ore, mentre nella giornata precedente si era registrato un aumento di 486. Il numero dei contagiati totali – compresi morti e guariti – sale così a 181.228, con un incremento rispetto a ieri di 2.256: un dato positivo che fa scendere il trend all’1,26%. Sono invece 454 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, per un totale di 24.114 dall’inizio della pandemia.

Domenica il numero dei guariti registrato era stato di 2.128, mentre nelle ultime 24 ore è di 1.822, per un totale di 48.877.

Un altro dato che il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, vuol sottolineare perché incoraggiante è quello relativo ai ricoveri in terapia intensiva che toccano il “numero più basso da un mese a questa parte”: ad oggi sono 2.573, 62 in meno rispetto a domenica. Altri 24.906 sono ricoverati con sintomi, 127 in più rispetto a ieri, e 80.758 sono quelli in isolamento domiciliare.

Borrelli ha poi aggiunto che è on line e scadrà mercoledì il bando per reclutare 1.500 operatori socio sanitari destinati a Rsa, residenze per disabili e anziani e istituti penitenziari.

Lombardia: in calo le vittime, i nuovi contagi e le persone ricoverate

Dati positivi arrivano anche dalla regione più colpita dalla pandemia. Cala infatti il numero dei contagi e dei decessi in Lombardia. Rispetto a domenica, i nuovi positivi sono 737, con il totale che sale quindi a 66.971 casi. Sono invece 163 le morti registrate nelle ultime 24 ore, per un totale di 12.376.

In calo anche i ricoveri, fatto che in particolare alleggerisce la pressione sulle strutture ospedaliere lombarde: sono infatti 901 i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva (-21) e 10.138 (-204) quelli negli altri reparti Covid. Nell’ultima giornata, i tamponi effettuati sono stati 6.331, per un totale ad ora di 270.486.

Milano si conferma la provincia con il più alto tasso di contagi: sono 287 i nuovi casi nell’area metropolitana, arrivata a 16.112 positivi, che scendono a 6.709 guardando alla sola città, dove sono risultate contagiate altre 160 persone. Segue Brescia, con 58 nuovi casi per un totale di 12.004 e poi Bergamo con 49 positivi al tampone che portano i malati di Covid a 10.738. Sono 59 i nuovi casi a Monza (4.157) e a Pavia (3.641).

Dati positivi, nonostante il numero delle vittime giornaliere sia ancora sopra le 150, anche per l’assessore al Bilancio, Davide Caparini: “Stiamo vedendo i risultati del’impegno dei lombardi, dei comportamenti individuali che ci consentono di controllare la diffusione del virus”, ha detto sostenendo che la Regione è “quasi fuori dall’emergenza”.

Le altre Regioni: i contagi

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 34.587 i malati in Lombardia (90 in più rispetto a ieri), 13.522 in Emilia-Romagna (-30), 14.557 in Piemonte (+87), 10.061 in Veneto (-149), 6.568 in Toscana (+72), 3.496 in Liguria (+6), 3.212 nelle Marche (+30), 4.365 nel Lazio (+44), 3.019 in Campania (-3), 1.929 nella Provincia di Trento (-42), 2.810 in Puglia (+24), 1.190 in Friuli Venezia Giulia (-147), 2.210 in Sicilia (+8), 2.062 in Abruzzo (+75), 1.540 nella provincia di Bolzano (-26), 424 in Umbria (-12), 854 in Sardegna (-10), 828 in Calabria (-16), 548 in Valle d’Aosta (-14), 242 in Basilicata (-5), 213 in Molise (-2).

Le altre Regioni: le vittime

Quanto alle vittime, se ne registrano 12.376 in Lombardia (+163), 3.079 in Emilia-Romagna (+56), 2.409 in Piemonte (+78), 1.112 in Veneto (+25), 667 in Toscana (+30), 957 in Liguria (+29), 822 nelle Marche (+15), 349 nel Lazio (+8), 309 in Campania (+5), 366 nella provincia di Trento (+6), 326 in Puglia (+10), 239 in Friuli Venezia Giulia (+14), 203 in Sicilia (+3), 263 in Abruzzo (+5), 249 nella provincia di Bolzano (+4), 58 in Umbria (+0), 86 in Sardegna (+0), 75 in Calabria (+0), 127 in Valle d’Aosta (+2), 24 in Basilicata (+0), 18 in Molise (+1).