“Venerdì sarà una giornata di mobilitazione per i Friday for Future, che spero serva in prospettiva per guardare alla ripartenza in un’ottica di sostenibilità ambientale“. Lo ha spiegato in un’intervista all’Ansa Andrea Minutolo, responsabile tecnico scientifico di Legambiente, parlando del possibile impatto ambientale dell’epidemia. Uno dei nodi è legato alle mascherine e ai guanti in plastica. “Il rischio principale”, sottolinea Minutolo, “è il cattivo smaltimento. Abbiamo notato infatti che c’è un rischio di dispersione ambientale importante, non tanto per il numero di questi dispositivi, ma per le cattive abitudini delle persone”. Un commento finale è dedicato all’ipotesi circolata nei giorni scorsi di montare dei box in plexiglass sulle spiagge, così da garantire il distanziamento sociale: “Non ci abbiamo nemmeno riflettuto per quanto l’idea è folle e assurda”

