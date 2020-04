Duro attacco a Matteo Salvini da parte del viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni. “Sono molto arrabbiato perché qualcuno continua a speculare sulla pelle delle persone – ha detto l’esponente del Movimento 5 stelle in un video su Facebook – Il mio territorio ha più del 50% dei morti in Italia per coronavirus, più del 10% dei morti mondiali è in Lombardia. Allora è evidente che se da un lato qualcuno ha sbagliato è giusto che la magistratura faccia il suo corso e quindi Salvini che auspica che la magistratura aspetti che muoiano tutti per fare le indagini, dimostra il suo disinteresse per le vite umane“. “Aver visto qualcuno che ha cominciato a fare il Renzi della situazione, dicendo ‘riapriamo il 4 maggio’, con superficialità, senza aver fatto un’analisi, senza sapere come fare dimostra solo una voglia di speculare“, ha aggiunto sottolineando poi gli “errori” commessi dalla Regione guidata da Attilio Fontana. “Il modello lombardo evidentemente ha fallito – ha concluso – In Veneto governa la Lega, lo dico a Salvini, e lì la gestione ha agevolato”.

