Sono 2.667 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Un dato che porta il trend di crescita del contagio all’1,64%, mai così basso. La curva dei positivi si abbassa e calano costantemente i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.079 i pazienti nei reparti, 107 in meno rispetto a ieri. Sono però 21.645 le vittime del virus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 578. Martedì l’aumento era stato di 602.

Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 165.155. Dei 105.418 malati complessivi, 27.643 sono ricoverati con sintomi, 368 in meno rispetto a ieri, e 74.696 sono quelli in isolamento domiciliare.

Sono 38.092 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 962 più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.695.

Lombardia – Scendono sotto quota mille i nuovi casi registrati in Lombardia: sono 827 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 62153 positivi. Il trend di crescita del contagio crolla all’1,34%. Continua anche il calo delle terapie intensive: i ricoveri oggi sono 1074, 48 in meno rispetto a martedì. Anche i ricoveri meno gravi in ospedale scendono di 34 unità. Ancora altre 235 vittime: dall’inizio della pandemia in Lombardia sono 11377. Guardando in particolare a Milano, tornano a crescere i nuovi contagiati: sono 325 in provincia, 144 nella sola città capoluogo di Regione. I positivi dunque nella città metropolitana sono 14.675 (6.058 nel capoluogo), con un tasso di crescita molto più alto rispetto a quello lombardo: 2,26% (in città addirittura il 2,43%). In tutte le altre 11 province della Lombardia, invece, i nuovi casi sono stati meno di cento: di questi 94 a Brescia, 45 a Bergamo e solo 18 a Lodi.