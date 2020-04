“Adesso è il momento di lottare per quello in cui crediamo”. Barack Obama ha concluso così il suo discorso di 12 minuti (di cui vi proponiamo la parte più significativa) con cui ha annunciato il suo endorsement a Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. Un discorso iniziato ricordando che “la scelta di Joe come mio vice è stata una delle decisioni migliori che abbia mai preso e lui è diventato un mio caro amico. E io credo che Joe abbia tutte le qualità che servono adesso a un presidente”.

“Per quelli che credono nella costruzione di un’America più generosa, giusta e democratica in cui tutti abbiano una possibilità – ha detto l’ex presidente democratico – per tutti quelli che credono in un governo che si occupa di tanti e non solo di pochi, per tutti quelli che amano questo Paese e vogliono fare la loro parte per assicurarsi che vengano rispettati i più alti ideali, adesso è il momento di lottare per quello in cui crediamo”. “Barack, questo endorsement significa tutto per Jill e per me. Costruiremo sui progressi che abbiamo fatto insieme e non c’era nessun altro che avrei voluto di più dalla mia parte”, sono state le parole con cui Biden ha risposto a Obama.