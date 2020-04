Nella giornata di Pasqua, a Milano, le forze dell’ordine hanno controllato più di 10mila persone e ne hanno sanzionate con multe 487 nell’ambito delle verifiche per il rispetto delle misure anti Covid. Una persona è stata denunciata per false dichiarazioni. Sono stati anche controllati 1704 esercizi commerciali e nessun titolare è stato denunciato. In totale, dunque, ci sono stati circa 12mila controlli nel capoluogo lombardo. Vedi Anche Coronavirus, barbecue sul tetto per evitare i controlli: così un gruppo di persone festeggia la Pasqua a Palermo. Orlando: “Incivili”

I dati della Polizia locale di Milano e della Prefettura, “dimostrano che la grandissima maggioranza dei cittadini oggi sono in giro per lavoro” ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno posta sulle sue pagine social e che oggi ha dedicato ai controlli realizzati dalla Polizia locale in occasione di Pasqua e di Pasquetta. Secondo i dati di pasquetta ella Polizia locale, i cittadini che sono fuori casa senza un valido motivo sono il 5%. Sala ha parlato dalla Centrale operativa dei vigili di Milano dove “si controlla normalmente soprattutto il traffico ma di traffico ce n’è ben poco”. Per cui “a oggi si controlla il rispetto delle ordinanze e si gestisce il pronto intervento”, ha concluso.

Il comandante della Polizia locale, Marco Ciacci, ha spiegato che “della gente in giro effettivamente c’è ma i controlli dimostrano che le persone che fermiamo sono quasi tutte in regola, la percentuale di gente che non è in regola è veramente bassa, quasi il 5%. Sono persone autorizzate per lavoro e altre esigenze che si muovono per dare servizi alla città”